Dubbel pech voor Florentien van der Meulen in Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

Florentien van der Meulen krijgt het zwaar in Expeditie Robinson. Een oogprobleem bemoeilijkt haar zicht, terwijl uitdagende duels en onverwachte beslissingen van de stam haar flink op de proef stellen.

Let op: dit artikel gaat over de aflevering van Expeditie Robinson die op 28 september op televisie verscheen en een dag later op Videoland. Het artikel bevat spoilers voor wie die deze aflevering nog niet heeft gezien.

Florentien van der Meulen verliest proef en duel

Voordat de immuniteitsproef begint, merkt Nicolette Kluijver op dat Florentien één oog heeft bedekt met pleisters. Florentien legt uit: ‘Ik heb voor dit oog een nachtlens. Die moet ik elke avond indoen zodat ik overdag goed met dit oog kan zien.’ De lens heeft haar nu echter tegengewerkt: ‘We worden allemaal steeds smeriger en alles om ons heen wordt ook steeds goorder, dus die lens ook. Het heeft voor een ontsteking gezorgd in mijn oog.’ Voor de proef ziet ze daardoor de helft minder, maar ze blijft vastberaden en maakt onbedoeld een woordgrap: ‘We gaan het zien.’ Toch verliezen ze de proef. Later moet Florentien een duel spelen om te voorkomen dat haar stam naar de eilandraad moet. Ze verliest het duel, waardoor haar positie in het spel gespannen wordt.

Einde Expeditie Robinson

Uiteindelijk stemt haar stam op haar. Ze kijkt terug op een fijne week met haar medespelers en zegt met een lach: ‘Dat ga ik nooit vergeten.’ Over de stem zegt ze nuchter: ‘Ik denk dat ze mij het beste kunnen missen.’ Kevin Hassing vindt dat ze zichzelf tekort doet: ‘Dat is het niet. Je bent fantastisch en goed in heel veel dingen.’ Hij geeft ook aan trots op haar te zijn en vindt dat zij dit ook moet zijn. Ook Tobias Camman geeft aan dat Florentien tot het uiterste is gegaan en vindt dat noemenswaardig. Na het vertrek van Florentien, die stamhoofd van haar groep was, wordt Kevin het nieuwe stamhoofd.

FOTO: JASPER SUYK/RTL