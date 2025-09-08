Eerste Eilandraad-afvaller Expeditie Robinson reageert op boos vertrek

Tekst: Evelien Berkemeijer

In Expeditie Robinson zondagavond moest Stam Geel naar de eilandraad, nadat Twan Kuyper de proef won van Lies Zhara. Dit viel de stam zwaar omdat Twan had beloofd te verliezen.

Let op: dit artikel bevat spoilers over de tweede aflevering van Expeditie Robinson

Roos Dickmann en Lies Zhara besloten dat ze Nordin naar huis zouden sturen en vroegen hun vriendin Demi om mee te werken aan dat plan. Demi besloot uiteindelijk, overtuigd door Nordin en Twan, toch te stemmen op Roos.

Reactie na vertrek Expeditie Robinson

Als Roos uiteindelijk naar huis moet gaan, leidt dat tot tranen. Ze probeert het niet persoonlijk op te nemen, maar benoemt dat het pijn doet. Ze baalt vooral van Demi: ‘Ik dacht echt dat dat goed zat.’ Demi reageert en zegt dat ze het echt heel moeilijk vond. Wanneer ook Twan zijn excuses aanbiedt en zegt het niet persoonlijk te bedoelen, zegt Roos dat ze het hem wel kwalijk neemt dat hij twee keer op één dag gemaakte afspraken heeft verbroken. Ze vervolgt met een eerlijke bekentenis: ‘Ik ben gewoon boos’, ze voelt zich verraden.

Afscheid van het kamp

Wanneer ze afscheid mag nemen van de andere leden, biedt Demi nogmaals haar excuses aan. Daarop zegt Roos dat ze daar niet zoveel behoefte aan heeft op dat moment. Twan slaat ze over bij haar afscheid.

Terugblik op Instagram

Nu de aflevering op televisie is geweest, reageert Roos op het moment. Ze plaatst op Instagram foto’s van de proef die ze eerder in de aflevering met het hele kamp deed en schrijft: ‘en nu lachen we erom (soms nog met kiespijn) dat m’n droom, voor mij ter grootte van een marvelfilm, al zo snel zou eindigen, had ik niet helemaal voorzien. MAAR ik had het voor geen goud willen missen en ben zo dankbaar dat ik van dat hele avontuur heb mogen proeven. en als waaaare actries hou ik nog STEEDS van spelletjes, óók van dat van Nordin, Twan en Demi.’

