Samenvatting: de eerste aflevering van Expeditie Robinson

Tekst: Evelien Berkemeijer

De dag begon met de twintig kandidaten opgesplitst: een opgeladen sfeer in de mannenbus in Maleisië, terwijl in de vrouwenbus nagels worden besproken. Vierendertig dagen tot de finale, maar wie gaat het halen? Place your bets want we gaan beginnen.

Lekker hangen

Ja hoor! Midden in de eerste opdracht, met het nieuwe presentatieduo Edson da Graca en Nicolette Kluijver, begint het nieuwe seizoen van Expeditie Robinson. De kandidaten hangen zo lang mogelijk aan een kruis en Linda Wagenmakers valt als eerste af. Kevin Hassing als tweede. Of zoals hij ziet: als eerste man. Olympisch atleet Churandy Martina volgt vrijwillig. Hij is de snelste man van Nederland, maar handelt net zoals hij praat: ‘Lekker chill.’ Waar steeds meer deelnemers met rugpijn afvallen, heeft Tobias Camman het wel naar zijn zin in zijn yogaklasje. Roelof Hemmen denkt daar anders over: hij houdt het niet meer vol en baalt. De 62-jarige presentator heeft één tactiek: zichzelf zijn, want dat heeft altijd gewerkt. Yesim Candan denk daar anders over: zij is van zichzelf vrij ad rem en dominant en dat vindt ze voor dit programma geen goed plan.

De winnaar krijgt de macht

Lies Zhara wordt vierde, Florentien van der Meulen derde, Tobias tweede en Twan Kuyper wint. Daarom krijgt hij een immuniteitsmunt. En eerlijk: dat is hem gegund, nadat hij gezegd heeft niemand in de rug te willen gaan steken. De vier winnaars zijn stamhoofden en mogen hun teams samenstellen. De één kiest voor de sportiefste, de ander voor de chef. Waar de twee mannen zonder twijfel meteen kiezen voor mannen, houden Lies en Florentien emancipatie in hun achterhoofd. Het resultaat is twee stammen (Tobias en Twan) met vooral mannen en één vrouw en twee andere stammen met grotendeels vrouwen en één man (Florentien en Lies). Dan blijkt dat de stammen een eiland zullen delen. Die van Lies en Twan onder de rode vlag, de andere twee onder de groene vlag. En zo lijkt het (in de toekomst) weer rechtgetrokken.

Kamp versus kamp

Als de kampen in shirts met de kleur van hun vlag verschijnen, blijkt rood de modieuze keuze. De groene tanktops maken zelfs de verhitte gezichten bleek. Maar mode of niet: groen wint toch. Onder het motto ‘Beter goed gejat dan slecht verzonnen’, verreeg rood eerst nog een voorstand met de tactiek van groen, maar toch haalt het groene kamp ze in, mede dankzij een verrassende Koen Pieter van Dijk. Het rode team wordt Kamp Noord, groen wordt Kamp Zuid. In stammen verdeeld varen ze naar het eiland toe.

Onrust bij Yesim Candan

Yesim was niet blij met haar stam, die vooral met vrouwen gevuld was, maar vond tijdens de groepschallenge toch vooral zichzelf een blok aan het been. Eerst omdat ze het spannend vond om het water in te springen zonder Nordin Blessing, dan omdat ze de laatste was die aan het touw hing om op het platform te komen, voordat groen won.

Eindelijk thuis

Eenmaal aangekomen bij hun ’thuis’ wordt het verschil tussen de twee eilanden zichtbaar. Kamp Noord is eerst nog te spreken over hun verblijfplaats, maar later komt een groot deel daarop terug. Vooral Stefania Liberakaki is de wanhoop nabij: ze ziet niet eens bamboe. In Kamp Zuid is dat anders: deze groep heeft al twee frames voor hutten en overleggen voor het gezamenlijke avondeten. Eerst wilde Stam Tobias verder niks delen, maar uiteindelijk gunnen ze de anderen toch een dak boven het hoofd. Sympathiek. In Kamp Noord moeten andere keuzes worden gemaakt: Lies en Twan besluiten wie tegen elkaar moeten strijden. Wie is gekozen… zien we volgende week.

