Russell Brand verschijnt bij rechtbank voor start verkrachtingszaak

Tekst: Ruth Smeets

Russell Brand is maandagochtend verschenen bij de rechtbank in Londen, waar de verkrachtingszaak tegen hem van start gaat. De 51-jarige komiek en acteur kwam samen met zijn vrouw Laura aan bij het Southwark Crown Court, onder toeziend oog van veel aanwezige media.

Russell Brand wordt door meerdere vrouwen beschuldigd van verkrachting en aanranding. De acteur weerspreekt alle beschuldigingen.

Meerdere aanklachten

De beschuldigingen tegen Russell Brand hebben betrekking op de periode tussen 1999 en 2009. In totaal wordt hij verdacht van zeven strafbare feiten, waaronder drie verkrachtingen. Bij de zaak zijn zes vrouwen betrokken. De aanklachten gaan onder meer over verkrachting, orale verkrachting en aanranding.

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Proces gaat van start

Op de eerste procesdag wordt de jury samengesteld. De inhoudelijke openingspleidooien worden naar verwachting woensdag gehouden. Brand reageerde niet op vragen van journalisten toen hij de rechtbank binnenging. Wel zei hij eerder in een video die hij online plaatste: ‘Ik zal nu de gelegenheid hebben om mezelf te verdedigen tegen deze beschuldigingen in de rechtbank en daar ben ik dankbaar voor.’

Carrière in comedy, film en podcasts

Brand brak door als komiek en was ook te horen en te zien als presentator van verschillende radio- en televisieprogramma’s. Ook speelde hij rollen in films als Forgetting Sarah Marshall en Get Him To The Greek. Van oktober 2010 tot december 2011 was hij getrouwd met zangeres Katy Perry. In de afgelopen jaren hield de acteur zich vooral bezig met het maken van podcasts.