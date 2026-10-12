Wen er maar aan van Maike Meijer bereikt razendsnel bijzondere mijlpaal

Tekst: Ruth Smeets

Wen Er Maar Aan is in de eerste dagen na de release meteen uitgegroeid tot een bioscoophit. De komedie van en met Maike Meijer heeft binnen vier dagen meer dan 100.000 bezoekers getrokken en krijgt daarom de status van Gouden Film.

Dat meldt distributeur Dutch FilmWorks. Sinds de coronapandemie wist alleen Soof 3 in 2022 deze mijlpaal sneller te bereiken. Wen Er Maar Aan is daarmee een gigantisch succes.

Maike Meijer verrast na voorstelling

Maike Meijer kreeg de Gouden Film uitgereikt in Kinepolis Hoofddorp. Daar werd ze tijdens een nagesprek met bezoekers verrast door mede-acteur Bianca Krijgsman. De onderscheiding is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt ondersteund door het Nederlands Filmfonds en het Abraham Tuschinski Fonds.

Ook Ladies Night trekt veel publiek

Dutch FilmWorks bracht Wen Er Maar Aan op 8 oktober uit in 145 bioscopen. De film van producent Kepler Film trok niet alleen snel veel bezoekers, maar was ook de bestbezochte Ladies Night sinds de coronapandemie. Voor Nederlandse films is het dit jaar de tiende keer dat een Gouden Film wordt uitgereikt.

Actrice moet zichzelf opnieuw uitvinden

In Wen Er Maar Aan speelt Meijer de vijftigjarige actrice M., die van alle kanten met verandering wordt geconfronteerd. Ze krijgt te horen: ‘Je zit in de overgang’, haar seksleven met man Koos is zo droog als beschuit en haar puberzoon Ole wil het liefst zo snel mogelijk het huis uit. Alsof dat nog niet genoeg is, raakt ze ook haar vaste rol in een grote politieserie kwijt omdat ze te oud zou zijn.

Boek van Meijer verfilmd

M. besluit zich niet bij de situatie neer te leggen en gaat op zoek naar een nieuwe versie van zichzelf. Meijer schreef zelf het scenario, gebaseerd op haar gelijknamige boek over de overgang. De regie was in handen van Albert Jan van Rees.

Grote cast in komedie

Naast Meijer zijn rollen weggelegd voor Bas Hoeflaak, Matti Stooker, Krijgsman, Hadewych Minis, Beppie Melissen en Wim Opbrouck. De film kwam tot stand met steun van het Nederlands Filmfonds, Netherlands Film Production Incentive, Abraham Tuschinski Fonds en het Slovenian Film Centre.