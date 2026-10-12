Carrie ten Napel trapt nieuw seizoen Carrie op Vrijdag af met déze bekende gasten

Tekst: Ruth Smeets

Carrie ten Napel is vanaf 16 oktober terug met Carrie op Vrijdag. In de eerste uitzending van het nieuwe seizoen ontvangt ze onder anderen Miss Montreal en Winnifred Noorlander in haar clubhuis in Bunschoten-Spakenburg.

De aftrap staat in het teken van persoonlijke verhalen, muziek en doorzettingsvermogen. Carrie op Vrijdag is vanaf 19.00 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Weerzien met Miss Montreal

Carrie ten Napel gaat in de eerste aflevering in gesprek met Sanne Hans, beter bekend als Miss Montreal. Carrie kent Sanne al vanaf de start van haar loopbaan, waardoor er ruimte is voor een persoonlijk gesprek. Ook verzorgt Miss Montreal een optreden in het programma.

Tekst gaat verder onder de video.

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Verhaal van doorzetten

Verder vertelt Winnifred Noorlander in de uitzending over haar zwemovertocht van Engeland naar Frankrijk. Ze blikt terug op de voorbereiding, de fysieke belasting en de mentale kracht die nodig waren om die uitdaging aan te gaan na twee hersenschuddingen.

Later in dit seizoen van Carrie op Vrijdag

In de komende afleveringen ontvangt Carrie onder anderen Katja Schuurman, Babette van Veen, Soy Kroon, Esther Vergeer, Simone Kleinsma, Guus Hiddink en Jaap Stam. Naast de gesprekken met gasten is er aandacht voor de actualiteit en voor verhalen uit verschillende delen van het land.

Vertrouwde elementen

Ook dit seizoen luidt Carrie iedere vrijdag het weekend in met onderwerpen die raken en inspireren. De Club van de Week keert terug en de Nick Bult Band is opnieuw de vaste huisband van Carrie op Vrijdag.