Michael Douglas onthult affaires met beroemde tegenspeelsters

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael Douglas doet in zijn memoires ‘One Helluva Ride’ voor het eerst een boekje open over romantische verwikkelingen met twee bekende tegenspeelsters. De relaties speelden tijdens zijn turbulente huwelijk met Diandra Douglas.

De acteur werkte tijdens zijn lange Hollywoodloopbaan met talloze grote namen. In zijn memoires One Helluva Ride vertelt Michael Douglas nu dat er tijdens twee filmproducties meer speelde dan alleen een professionele samenwerking. Daarbij noemt hij Kathleen Turner en Jeanne Tripplehorn.

Romantiek tijdens ‘Romancing the Stone’

Michael onthult dat hij tijdens de opnames van Romancing the Stone uit 1984 een romantische verwikkeling had met Kathleen Turner. De twee waren in de succesvolle film samen te zien. Michael was in die periode nog getrouwd met zijn eerste vrouw Diandra Douglas.

Ook iets met Jeanne Tripplehorn

Ook tijdens Basic Instinct uit 1992 speelde er volgens Michael iets tussen hem en tegenspeelster Jeanne Tripplehorn. Toch wilde hij niet zomaar over deze vrouwen schrijven. Co-auteur Shane Salerno zegt dat Michael hen vooraf belde om toestemming te vragen hun verhalen te vertellen. ‘Hij was ongelooflijk beschermend’, aldus Salerno. Michael zelf maakt duidelijk dat hij niet uit was op borstklopperij: ‘Ik heb niemand bij naam genoemd om mijn lijstje met veroveringen aan te vullen.’

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Bron: People