Britney Spears brengt nummer met ex Justin Timberlake nu toch nog uit

Tekst: Sabine van der Spoel

Britney Spears heeft bijzonder nieuws voor haar fans. Het nummer She’ll Never Be Me bleef jarenlang op de plank liggen, maar de zangeres besluit het liedje dat ze samen met haar ex Justin Timberlake schreef nu toch uit te brengen.

Het nummer zal deel uitmaken van een speciale jubileumuitgave van haar album Britney, zo blijkt uit een post die Britney Spears op haar Facebookpagina deelde.

Vijf niet eerder uitgebrachte nummers

De Amerikaanse zangeres blikt daarmee terug op haar derde studioalbum, dat in 2001 verscheen. Op 6 november komt een nieuwe editie uit ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de plaat. Het nooit uitgebrachte nummer dat ze samen met Justin schreef zal hierop te beluisteren zijn.

Geschrapt van het album

Britney en Justin namen het nummer She’ll Never Be Me destijds op met hulp van songschrijvers en producers Bradley Daymond en Alex Greggs. Toch haalde de samenwerking de definitieve tracklist niet. De platenmaatschappij vond het lied echter niet geschikt voor het album. Dat liet Alex in 2022 weten in de podcast The Original Doll. ‘Er was gewoon veel beter spul om mee te gaan’, lichtte hij destijds toe.

Naast She’ll Never Be Me bevat de jubileumeditie de nummers Am I a Sinner, When I Say So en My Big Secret. Ook verschijnt er een volledige versie van Right Now (Taste the Victory), dat in 2002 te horen was in een reclamecampagne van Pepsi.

Britney Spears houdt afstand van muziekwereld

De nieuwe uitgave verschijnt terwijl Britney de afgelopen jaren heeft aangegeven haar muzikale carrière niet te willen hervatten. In 2024 liet ze weten dat ze nooit meer zou terugkeren in de muziekindustrie en in januari van dit jaar verklaarde ze bovendien dat ze niet meer in de Verenigde Staten zou optreden.

In 2021 kwam de zangeres na ruim dertien jaar onder curatele te hebben gestaan weer zelf over haar persoonlijke leven en financiën te beschikken. Sindsdien treedt ze minder op de voorgrond. Begin dit jaar verkocht Spears haar muziekrechten voor 200 miljoen dollar aan muziekuitgeverij Primary Wave.