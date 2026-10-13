Koningin Camilla duikt op in BBC-documentaire en deelt persoonlijke onthulling

Tekst: Sabine van der Spoel

Koningin Camilla duikt op in een nieuwe BBC-documentaire waarin ze openhartig vertelt over haar liefde voor boeken en de invloed die lezen op haar leven heeft gehad. Daarbij blikt ze terug op haar tienerjaren, toen ze stiekem een verboden roman las, en op het aangrijpende oorlogsverhaal van haar vader.

In de BBC-documentaire The Book That Changed My Life vertelt koningin Camilla hoe boeken haar kennis over de wereld hebben vergroot en haar door moeilijke momenten heen hebben geholpen. Ook komt aan bod hoe lezen het leven van vier andere mensen ingrijpend veranderde. De documentaire is een productie van BBC Arts en verschijnt op 14 oktober op BBC Two.

Verboden boek

Camilla vertelt dat haar liefde voor boeken al op jonge leeftijd ontstond. Haar vader las haar en haar familieleden verhalen voor, waaronder Treasure Island en Peter Pan. Later raakte ze gefascineerd door historische romans, zoals A Tale of Two Cities. Als tiener waagde ze zich aan het destijds verboden geachte Lady Chatterley’s Lover. ‘Het was de tijd waarin we Lady Chatterley onder onze kussens lazen, bij het licht van een zaklamp. Zodra iets verboden is, wil je het hebben’, vertelt ze.

Volgens de koningin heeft lezen een groot deel van haar opleiding gevormd. Ze verliet de middelbare school op haar zestiende, voordat ze naar een Zwitserse kostschool ging. ‘Ik denk dat lezen het grootste deel van mijn opleiding is geweest’, legt ze uit.

Het oorlogsverleden van haar vader

Een van de meest persoonlijke passages gaat over haar vader, Bruce Shand, die tijdens de Tweede Wereldoorlog krijgsgevangen werd gemaakt. Tijdens de slag bij El Alamein raakte hij gewond aan zijn gezicht door een sluipschutter. Vervolgens verbleef hij tweeënhalf jaar in een krijgsgevangenenkamp, waar hij zichzelf naar eigen zeggen ontwikkelde door alles te lezen wat hij kon vinden.

Over zijn oorlogservaringen sprak Bruce later nauwelijks met zijn familie. Pas in zijn boek Previous Engagements legde hij zijn herinneringen vast. Camilla vertelt dat ze het manuscript met tranen in haar ogen las. ‘Ik vond het ontzettend aangrijpend, omdat ik er niets van wist. Lezen heeft hem geholpen om erdoorheen te komen’, zegt ze.

Favoriete boeken van Charles

Ook thuis speelt lezen een belangrijke rol. Camilla en koning Charles nemen geregeld samen de tijd om voor het avondeten een boek te lezen. Terwijl Charles graag biografieën en de humoristische verhalen van P.G. Wodehouse leest, kan zijn gelach haar soms uit haar eigen verhaal halen. Toch beschouwt ze die rustige momenten als waardevol.

Met haar leesinitiatief The Queen’s Reading Room wil ze meer mensen aan het lezen krijgen. Wat begon als een online boekenclub in 2021, groeide uit tot een zelfstandige liefdadigheidsorganisatie die inmiddels twaalf miljoen mensen in 184 landen bereikt.