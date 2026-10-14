Haakon

Noorse koning Haakon krijgt voor het eerst eigen postzegel na overlijden vader Harald

Tekst: Vera Guldemeester

14/10/2026

De Noorse koning Haakon heeft er een bijzonder eerbetoon bij. Voor het eerst sinds zijn aantreden prijkt zijn gezicht op een officiële postzegel. En achter de gekozen foto schuilt een emotioneel verhaal.

Het Noorse postbedrijf Posten Bring heeft namelijk niet zomaar een portret van de nieuwe koning uitgekozen. De afbeelding werd gemaakt op een dag die voor Haakon zowel verdrietig als historisch was. Kort voordat hij zijn allereerste kabinetsvergadering als koning zou voorzitten, werd de foto genomen. Diezelfde dag was zijn vader, koning Harald, overleden.

Koninklijke traditie

Met de uitgifte krijgt Haakon een plek in een lange koninklijke traditie. Al generaties lang verschijnen de Noorse vorsten op postzegels, waarmee belangrijke momenten uit de geschiedenis van het koningshuis worden vastgelegd. Volgens Posten Bring is de komst van Haakons eerste zegel dan ook meer dan alleen de introductie van een nieuw ontwerp.

“Onze postzegels zijn kleine momentopnames die het verhaal van Noorwegen vertellen. Nu koning Haakon voor het eerst als koning op een postzegel staat, schrijven we een nieuw hoofdstuk in een traditie die de Noorse monarchie al generaties volgt”, vertelt directeur Petter-Børre Furberg van Posten Bring.

Bijzondere postzegel

Voor het ontwerp werd Hanne Karlsrud Bye ingeschakeld. Van de bijzondere postzegel worden in totaal 235.000 exemplaren gedrukt. Daarmee krijgt het historische portret van Haakon een plekje op duizenden poststukken.

Zijn voorgangers waren overigens ook regelmatig op Noorse postzegels te bewonderen. Tijdens de regeerperiode van zijn vader Harald verschenen er maar liefst 23 verschillende zegels met diens afbeelding. Grootvader koning Olav spande helemaal de kroon: zijn gezicht sierde volgens het persbericht van Posten Bring in totaal 57 postzegels.

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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