Iris uit B&B Vol Liefde dolverliefd op oud-deelnemer: ‘Wij hebben elkaar gevonden’

Tekst: Vera Guldemeester

Wie had dit zien aankomen? Iris, die in 2024 de harten van veel kijkers veroverde tijdens B&B Vol Liefde, heeft alsnog de liefde gevonden. En haar nieuwe vlam is bepaald geen onbekende!

Op Instagram laat de voormalige B&B-eigenaresse uit Griekenland zien dat ze het wel héél gezellig heeft met Thomas, die eerder ook meedeed aan het populaire datingprogramma.

Nieuwe liefde

Iris verrast haar volgers met een filmpje waarin ze haar nieuwe liefde eerst nog even geheim probeert te houden. “Met wie ben ik hier nou samen?” vraagt ze nieuwsgierig, waarna ze Thomas voor de camera haalt. “Ik ben benieuwd of mensen dat gaan raden.”

Thomas is voor trouwe kijkers van B&B Vol Liefde een bekend gezicht. In 2023 reisde hij af naar Frankrijk om het hart van Petri te veroveren, maar dat liefdesavontuur liep uiteindelijk op niets uit. Nu blijkt hij dus alsnog een bijzondere vrouw aan het programma te hebben overgehouden, al duurde het even voordat hun wegen elkaar kruisten.

‘Elkaar gevonden’

Iris kan het dan ook niet laten om daar een grapje over te maken. “Jij was op zoek in Frankrijk, en je kwam maar niet naar Griekenland. Maar je hebt mij toch gevonden.” Vervolgens geeft ze Thomas een liefdevolle kus en maakt ze het nieuws nog maar eens extra duidelijk. “Ik heb een nieuwtje: wij hebben elkaar gevonden”, vertelt ze enthousiast.

De twee zijn overigens niet de enige bekende gezichten in het filmpje. Wanneer Iris de camera naar de rest van het gezelschap draait, blijkt ook Bart aanwezig te zijn. Hij deed eerder mee aan B&B Vol Liefde en ging destijds op bezoek bij Eveline.

Hoe Iris en Thomas elkaar uiteindelijk hebben leren kennen en hoelang de vonk al is overgeslagen, vertellen ze voorlopig nog niet. Maar dat de twee bijzonder blij zijn met elkaar, is na die hartstochtelijke kus wel duidelijk. Soms moet de liefde blijkbaar gewoon een paar seizoenen wachten!

Bekijk de video van Iris en Thomas hieronder: