Michael Douglas ontsnapte op het nippertje aan ontvoering

Tekst: Evelien Berkemeijer

Michael Douglas groeide op tussen Hollywoodsterren en beroemde vrienden van zijn vader Kirk Douglas, maar zijn bekende familienaam had volgens zijn memoires ook een gevaarlijke keerzijde. In New York werd hij als kind bijna ontvoerd.

Na de breuk van zijn ouders pendelde Michael Douglas tussen Hollywood en de Amerikaanse oostkust. Zijn vader Kirk Douglas was inmiddels een grote filmster, terwijl zijn moeder Diana Dill eveneens acteerde. Die bekendheid zou Michael in New York in een benarde situatie hebben gebracht.

Bijna meegenomen vanwege beroemde ouders

Michael werd ooit bijna ontvoerd, waarschijnlijk vanwege de bekendheid van zijn ouders. Veel details over de gebeurtenis worden niet prijsgegeven, maar duidelijk is dat de situatie ernstig genoeg was om jaren later een plaats in zijn levensverhaal te krijgen.

Ontsnapping via een lift

De jonge Michael wist uiteindelijk op het nippertje te ontkomen. Zijn ontsnapping vond plaats in een lift. Het voorval staat in schril contrast met een ander deel van zijn jeugd, waarin hij via zijn vader op filmsets kwam en feestjes meemaakte waar sterren als Frank Sinatra, Burt Lancaster en Gregory Peck over de vloer kwamen.

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Bron: People