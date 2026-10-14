Timothy Van B&b Vol Liefde C Weekend

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Timothy en Michaël uit B&B Vol Liefde zetten grote stap: ‘Op huizenjacht’

Tekst: Vera Guldemeester

14/10/2026

Het gaat nog altijd ontzettend goed tussen Timothy en Michaël uit B&B Vol Liefde. Sterker nog: de twee zijn inmiddels op zoek naar een eigen liefdesnestje. En dat is niet zomaar een toekomstplan, want ze hebben zelfs al een woning bezichtigd.

In gesprek met LINDA. vertelt het stel dat ze regelmatig de vraag krijgen of ze inmiddels samenwonen. Helemaal officieel is dat nog niet het geval, maar in de praktijk scheelt het weinig. “We wonen al praktisch samen”, vertelt Timothy. Toch vinden de twee het ook belangrijk om af en toe wat tijd voor zichzelf te hebben. “Soms is het ook wel lekker om even wat rust van elkaar te hebben.”

Huizen bezichtigen 

Dat weerhoudt hen er niet van om serieus naar een gezamenlijk huis te kijken. De eerste bezichtiging zit er zelfs al op. Waar hun toekomstige woning precies moet komen? “Tussen Deventer en Amsterdam in”, onthult Timothy.

Voorlopig verdeelt het stel de tijd nog tussen Deventer en Ibiza. En hoewel Timothy graag een huis met Michaël wil, is hij niet van plan zijn vertrouwde plekje op het Spaanse eiland op te geven. “Dat hou ik, anders verbleek ik helemaal”, grapt hij.

Terugtrekken op Ibiza 

Maar er zit meer achter die keuze dan alleen een lekker kleurtje. Ibiza is voor Timothy ook de plek waar hij zich kan terugtrekken en zijn batterij weer kan opladen. “Het moet geen overkill van Timothy worden. Dus ik ga regelmatig terug naar het eiland om even los te komen van alles hier in Nederland. Dan kom ik weer helemaal opgeladen terug.”

De twee doen ook een boekje open over eventuele trouwplannen:

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Vera Guldemeester

<p>Vera Guldemeester werkt sinds 2023 als freelance redacteur bij Royalty en creëert ook af en toe voor Weekend content over royals in het binnen- en buitenland. Ze heeft een passie voor schrijven, reizen en eten. Als ze niet aan het werk is, dan is ze in de keuken te vinden, waar ze de lekkerste taarten en koekjes bakt.</p>

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