Amanda Seyfried klaar met seksscènes: ‘Ik voel me er ongemakkelijk bij’

Tekst: Sabine van der Spoel

Amanda Seyfried heeft onlangs een rol in een televisieserie afgewezen omdat er te veel seksscènes in voorkwamen. De actrice vertelt dat ze tegenwoordig anders tegen intieme scènes aankijkt dan aan het begin van haar carrière.

Tijdens een gesprek met Alec Baldwin op het Hamptons International Film Festival sprak Amanda Seyfried openhartig over haar veranderde grenzen. Waar ze vroeger weinig moeite had met romantische scènes, voelt ze zich daar inmiddels minder prettig bij. ‘Ik heb geen zin om naakt voor een vreemde te staan’, vertelde ze.

Andere kijk op seksscènes

Volgens Amanda is haar houding tegenover dergelijke scènes door de jaren heen veranderd. ‘Ik voel me er ongemakkelijk bij. Ik heb er op dit moment geen zin in’, legde ze uit. Vooral het spelen van romantische scènes met andere acteurs spreekt haar minder aan. ‘We moeten romantisch doen met mensen met wie we in het echt geen romantische relatie hebben.’ Onlangs besloot ze daarom een rol in een serie niet aan te nemen. Om welke productie het ging, maakte ze niet bekend.

Vroeger geen probleem

Dat Amanda inmiddels terughoudender is, betekent niet dat ze altijd moeite had met intieme scènes. Eerder beschouwde ze die naar eigen zeggen als een normaal onderdeel van haar werk. ‘Het was zoiets als: “Ik mag vandaag met een knap persoon zoenen en ze betalen me er ook nog voor’.’ Inmiddels merkt de actrice dat haar grenzen veranderen naarmate ze ouder wordt.

Kinderen spelen een rol

Ook het moederschap heeft Amanda geholpen om vaker haar grenzen aan te geven. ‘Ik heb nu kinderen die letten op wat ik doe’, vertelde ze. Dat merkte ze onlangs ook toen ze op straat werd aangesproken door mensen die met haar op de foto wilden. De actrice weigerde en kreeg daarvoor steun van haar dochter. ‘Ze zei: “Ik ben zo trots op je dat je nee hebt gezegd’.’