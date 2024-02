Amanda Seyfried vindt dat ze opeens allemaal moederrollen krijgt

Sinds ze zelf moeder is geworden, heeft Amanda Seyfried het idee dat ze voor films vaker als moederfiguur wordt gecast. Dat zei de Amerikaanse actrice donderdag bij een persconferentie van haar nieuwe film Seven Veils op het filmfestival van Berlijn.

“In mijn carrière is het nog steeds een beetje nieuw om een moeder te spelen. Het lijkt wel sinds ik er zelf een kind uit heb geperst, ik alleen nog maar moeders speel. Maar ja, dat is Hollywood”, aldus de moeder van twee kinderen. “Ik denk wel dat de rollen rijker en zeker uitdagender zijn geworden in tegenstelling tot het eerdere werk in mijn carrière.”

De 38-jarige Seyfried speelt in Seven Veils een theaterdirecteur die zich voorbereidt op de productie van een opera, maar tegelijkertijd moet omgaan met de worstelingen van het moederschap. “Ik denk dat Jeanine, zeker als moeder, probeert uit te vogelen waar ze staat in haar leven als ouder en als echtgenote die op het punt staat te scheiden van haar man. Ze hangt overal maar aan een soort zijden draadje en wordt niet zo serieus genomen als ze zou willen. Ze wil gewoon meer.”

Volgens Seyfried, die in maart 2017 een dochter en in september 2020 een zoontje kreeg, kunnen filmrollen als deze haarzelf ook helpen. “Bij ieder goed geschreven script of uitgewerkt personage kan ik altijd reflecteren op mijn eigen leven. Dat is een bijwerking van mijn werk waar ik best dol op ben.”