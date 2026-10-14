Gordon ondergaat haartransplantatie: ‘Binnenkort heb ik een paardenstaart’

Tekst: Vera Guldemeester

Gordon is voorlopig nog niet klaar met zijn metamorfose. Nadat hij al flink aan zijn lichaam heeft gewerkt, is nu zijn haar aan de beurt. De 58-jarige zanger heeft opnieuw plaatsgenomen in de behandelstoel voor een haartransplantatie.

Via Instagram laat Gordon zijn volgers meekijken tijdens zijn bezoek aan een kliniek in Delft. En zoals we van hem gewend zijn, doet hij daar niet geheimzinnig over. “Nou, wat ik nu weer aan het doen ben. Het is dit keer niet m’n gezicht, maar het is mijn haar. Ik krijg een haartransplantatie”, vertelt hij in een video.

Kruin kan wat extra aandacht gebruiken

Vooral zijn kruin kan volgens de zanger wel wat extra aandacht gebruiken. Bij de beelden schrijft hij dan ook: ‘O mijn god, na mijn lijf en gezicht krijgt nu mijn haar en met name mijn kruin de aandacht die het verdient.’

Helemaal nieuw is zo’n ingreep niet voor Gordon. Een paar jaar geleden liet hij zijn haar namelijk ook al onder handen nemen. “Dat heb ik een paar jaar geleden ook al gehad in Dubai, maar nu in Delft.” De zanger kijkt zijn ogen uit wanneer hij ziet hoe nauwkeurig de behandeling wordt uitgevoerd. “O my god, priegelwerk”, merkt hij op.

Paardenstaart

Het uiteindelijke resultaat zal nog even op zich laten wachten, maar Gordon fantaseert alvast over een flinke bos haar. “Dus binnenkort heb ik een paardenstaart”, grapt hij.

Ook eind 2022 onderging Gordon al een haartransplantatie. Hij was destijds 23 kilo afgevallen en vond dat zijn kapsel eveneens een opfrisbeurt kon gebruiken. Enkele weken later liet hij trots weten dat zijn haar ‘als kool’ groeide. Of hij dit keer daadwerkelijk genoeg haar krijgt voor die felbegeerde paardenstaart, moet nog blijken. Aan zijn enthousiasme zal het in ieder geval niet liggen.

Bekijk de video van Gordon zijn haartransplantatie hieronder: