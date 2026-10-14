Catherine Keyl eindelijk blij met zichzelf: ‘Ik vind mezelf een echt leuk mens’

Tekst: Vera Guldemeester

Catherine Keyl heeft op haar 79ste eindelijk iets gevonden waar ze jarenlang naar zocht: zelfvertrouwen. De presentatrice kijkt tegenwoordig met heel andere ogen naar zichzelf en begrijpt niet waarom ze vroeger zo onzeker was.

In haar column voor De Telegraaf vertelt Catherine dat ze inmiddels met een goed gevoel in het leven staat. ‘Ik vind mezelf voor het eerst in mijn leven een echt leuk mens. Ik hou van iedereen in m’n omgeving en ik krijg ook bakken liefde terug’, schrijft ze openhartig.

Negatief over uiterlijk

Dat was vroeger wel anders. Wanneer Catherine tegenwoordig foto’s van zichzelf van veertig jaar geleden bekijkt, kan ze nauwelijks geloven hoe negatief ze destijds over haar uiterlijk dacht. ‘Nou, je mocht er zijn’, denkt ze nu bij het zien van die beelden. Maar op dat moment zag ze dat zelf totaal niet. ‘Ik vond mezelf totaal niet aantrekkelijk, eigenlijk een boerentrien. Hoe kwam ik toch op die idiote gedachte?’

Niet alleen haar uiterlijk zorgde vroeger voor onzekerheid. Ook op liefdesgebied heeft Catherine een bijzonder zware periode doorgemaakt. Ze vertelt dat ze op haar twintigste een einde aan haar leven wilde maken toen bleek dat haar toenmalige echtgenoot al vier maanden na hun huwelijk vreemdging. Inmiddels denkt ze daar heel anders over. ‘Ik zou nu nooit meer trouwen’, schrijft ze. Ook zou ze haar leven nooit meer voor een man willen beëindigen.

Blijven bekritiseren

De presentatrice vindt het daarnaast opvallend hoeveel vrouwen, zelfs degenen die maatschappelijk veel hebben bereikt, zichzelf blijven bekritiseren. Daarbij ergert ze zich ook aan de huidige schoonheidsidealen. Rechte tanden, volle lippen en steeds meer cosmetische ingrepen zorgen er volgens haar voor dat mensen steeds meer op elkaar gaan lijken. Zelf heeft ze in ieder geval geen twintig jaar meer nodig om zichzelf te waarderen. Catherine is eindelijk tevreden met wie ze is, en dat had ze naar eigen zeggen veel eerder willen ontdekken.