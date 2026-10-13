Prinses Eugenie deelt video met dochter Adelaide op bijzondere dag

Tekst: Sabine van der Spoel

Prinses Eugenie heeft een nieuw filmpje van haar jongste dochter Adelaide gedeeld ter ere van een bijzondere mijlpaal in haar huwelijk.

De Britse prinses stond stil bij haar achtste trouwdag met echtgenoot Jack Brooksbank. Ter gelegenheid daarvan plaatste ze een video waarin Jack hun pasgeboren dochter in zijn armen houdt en haar zachtjes heen en weer wiegt.

Liefdevolle woorden voor haar echtgenoot

Bij de beelden schreef Eugenie een persoonlijke boodschap aan haar man. ‘Gefeliciteerd met onze achtste trouwdag, mijn liefste. Wat je in deze video niet kunt horen, is dat Jack aan onze dochter vraagt of ze het fijn vindt dat hij haar op deze manier over haar hoofdje aait. Zo attent, zorgzaam en de beste Dada die onze drie kinderen zich kunnen wensen. Ik had me geen betere partner kunnen wensen’, luidde haar bijschrift op Instagram.

Derde kindje van Eugenie en Jack

Adelaide Elizabeth Annina Brooksbank werd op 3 augustus geboren in het Portugese Lissabon. Met haar komst bestaat het gezin van Eugenie en Jack inmiddels uit vijf personen.

Het meisje heeft twee oudere broers: August van vijf jaar en Ernest van drie jaar. De jongens worden binnen het gezin ook wel Augie en Ernie genoemd.