Groot verdriet om overlijden ‘Breaking Bad’-acteur RJ Mitte (34): Bryan Cranston reageert emotioneel

Tekst: Sabine van der Spoel

Acteur RJ Mitte, vooral bekend van zijn rol als Walter White Jr. in de populaire serie ‘Breaking Bad’, is op 34-jarige leeftijd overleden. Zijn voormalige televisievader Bryan Cranston heeft emotioneel gereageerd op het verdrietige nieuws.

Het overlijden van RJ Mitte is bevestigd door het managementbureau dat hem vertegenwoordigde. De acteur overleed in Brownsville, Texas. Over de omstandigheden rond zijn dood zijn geen verdere mededelingen gedaan.

Bryan Cranston diep geraakt

Bryan Cranston, die in Breaking Bad de vader van RJ’s karakter speelde, heeft op Instagram stilgestaan bij het overlijden van zijn voormalige collega. De twee hadden de afgelopen weken nog contact via sms en probeerden een ontmoeting te plannen. ‘Ik ben diepbedroefd terwijl ik dit vanavond schrijf. RJ Mitte, mijn lieve zoon uit Breaking Bad, is overleden’, schrijft Bryan. De acteur herinnert zich bovendien hoe hij RJ leerde kennen toen hij pas veertien jaar oud was en werd gecast voor de rol van Walter White Jr.

Doorbraak met ‘Breaking Bad’

RJ verwierf internationale bekendheid dankzij zijn vertolking van Walter ‘Flynn’ White Jr. in Breaking Bad. De serie, die tussen 2008 en 2013 werd uitgezonden, draaide om scheikundeleraar Walter White, die na een terminale diagnose betrokken raakt bij de productie van crystal meth. RJ speelde zijn zoon, die gaandeweg wordt geconfronteerd met de gevolgen van het geheime dubbelleven van zijn vader. Net als zijn personage had RJ cerebrale parese, een aandoening die onder meer invloed kan hebben op de spiercontrole. Na Breaking Bad was hij onder andere te zien in de films Triumph, The Recall en The Oak Room.

Inzet voor mensen met een beperking

Naast zijn acteercarrière zette RJ zich actief in voor mensen met een beperking. Zo was hij woordvoerder voor acteurs met een beperking namens de Screen Actors Guild en ambassadeur van de organisatie United Cerebral Palsy. In een verklaring spreekt zijn management over het verlies van een geliefde acteur, filantroop en bevlogen pleitbezorger voor de rechten van mensen met een beperking. Kort voor zijn overlijden hield RJ zich nog bezig met de promotie van zijn nieuwe film Talking to Strangers.