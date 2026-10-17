Gespot! Prinses Catherine en prinses Charlotte nemen de metro in Londen

Tekst: Ruth Smeets

Een onverwachte verschijning in de Londense metro zorgde voor verbaasde gezichten. Prinses Catherine en haar 11-jarige dochter prinses Charlotte lieten hun gebruikelijke vervoer met chauffeur even achterwege en kozen samen voor de Elizabeth Line.

De twee reisden gewoon tussen andere passagiers, maar werden daarbij wel vergezeld door hun beveiliging. Toch deden de beveiligers er volgens een ooggetuige alles aan om zo weinig mogelijk op te vallen. Prinses Charlotte zou zichtbaar onder de indruk zijn geweest van de rit, terwijl haar moeder ontspannen naast haar zat.

Gewoon tussen de andere reizigers

Prinses Catherine en prinses Charlotte stapten uit bij Tottenham Court Road. Waar ze vervolgens naartoe gingen, is niet bekend. Tijdens de rit zouden ze een kort gesprek hebben gehad met mensen die tegenover hen zaten. Prinses Catherine keek daarnaast enkele minuten op haar telefoon, terwijl ze samen met haar dochter praatte en glimlachte.

‘Ze hadden beveiliging bij zich, maar die lieten niet duidelijk merken dat ze er waren. Ze probeerden het zo normaal mogelijk te maken’, vertelt de ooggetuige aan Hello! Ook merkte die op dat prinses Catherine bij het uitstappen de hand van prinses Charlotte vasthield. ‘Ze spraken met de mensen die tegenover hen zaten. Het was maar kort, maar ze leken heel ontspannen en duidelijk erg blij.’

Volgens de bron keek prinses Charlotte ondertussen nieuwsgierig om zich heen. Voor de jonge prinses was het een bijzonder uitstapje, aangezien ze maar zelden gebruikmaakt van het Londense openbaar vervoer.

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Een bekende metrolijn

Het openbaar vervoer is voor prinses Catherine overigens geen onbekend terrein. Voor ze onderdeel werd van de koninklijke familie reisde ze regelmatig met de metro. Tijdens een bezoek aan de Londense Underground in 2013 vertelde ze zelfs dat ze het reizen met het openbaar vervoer miste.

Ook met prins William maakte ze eerder gebruik van de Elizabeth Line. In 2023 verraste het paar reizigers door samen met de metro naar Soho te reizen. Daar bezochten ze een pub om mensen te bedanken die tijdens het kroningsweekend van koning Charles aan het werk waren.

Liefde voor uitstapjes samen

Prinses Catherine en prinses Charlotte trekken wel vaker samen op. Vooral ballet lijkt een gezamenlijke interesse te zijn. In 2018 nam prinses Catherine haar dochter mee naar een repetitie van De Notenkraker in het Royal Opera House in Londen. Enkele jaren later, in 2023, woonden moeder en dochter opnieuw een balletvoorstelling bij. Die keer zagen ze Cinderella, uitgevoerd door het Royal Ballet en het National Ballet of Canada. De metroreis van zaterdag vormde daarmee opnieuw een bijzonder uitstapje voor het tweetal, maar deze keer vonden ze hun weg naar hun bestemming gewoon tussen de andere reizigers.