Meghan Markle onthult hobby van dochter Lilibet

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle heeft een inkijkje gegeven in het dagelijks leven van haar dochter Lilibet. Tijdens een bezoek aan Nottingham vertelde de hertogin dat de 5-jarige prinses inmiddels helemaal enthousiast is over een bepaalde sport.

Meghan Markle was donderdag samen met prins Harry in Nottingham voor verschillende liefdadigheidsactiviteiten. Tijdens een workshop bij Community Recording Studio raakte ze in gesprek met kinderen van een lokale school. De jongeren waren onder meer bezig met het maken van vriendschapsarmbandjes en praatten over de activiteiten waar ze blij van werden.

Meghan Markle praat over Lilibet

Toen tijdens de sessie werd gevraagd wanneer de kinderen zich het meest zichzelf voelen, werd onder meer gymnastiek genoemd. Meghan haakte daarop in en vertelde over haar dochter: ‘Mijn dochter doet nu aan gymnastiek. Ze vindt het geweldig.’

Naast haar opmerking over Lilibet moedigde Meghan de kinderen ook aan om goed voor zichzelf te blijven zorgen. ‘Soms moet je eraan denken om aardig voor jezelf te zijn. En vergeet niet om tegen jezelf te praten zoals je tegen je beste vrienden praat.’ Aan het einde van de bijeenkomst gaf ze de kinderen bovendien allemaal een handgeschreven kaartje met een inspirerende boodschap mee.

Nottingham heeft speciale betekenis

Het bezoek aan Nottingham was voor Meghan en prins Harry om meerdere redenen bijzonder. De stad speelde namelijk een belangrijke rol in hun relatie met het publiek. Op 1 december 2017 bezochten ze Nottingham, slechts vier dagen nadat hun verloving bekend was gemaakt. Het was Meghans eerste officiële koninklijke optreden samen met prins Harry en tegelijkertijd hun eerste gezamenlijke publieke optreden als verloofd stel.

Bijna twee maanden na hun verhuizing naar het Verenigd Koninkrijk verschenen Meghan en prins Harry donderdag voor het eerst weer samen in het openbaar. Bij Community Recording Studio werden ze rond 10:35 uur lokale tijd enthousiast ontvangen door de aanwezigen. Prins Harry sprak tijdens het bezoek met leidinggevenden van de organisatie over de manier waarop zijn eerdere donatie van 1,5 miljoen dollar aan BBC Children in Need heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van Community Recording Studio. Meghan richtte zich ondertussen op de jongeren tijdens de workshop.

Opvallende overeenkomst met prinses Charlotte

Dat Lilibet plezier beleeft aan gymnastiek is opvallend, omdat ook haar nicht prinses Charlotte een liefhebber van de sport is. Prins William vertelde daar in augustus over tijdens de Commonwealth Games in Glasgow. Prins William en prinses Kate waren daar met hun kinderen aanwezig en ontmoetten onder anderen de zussen Abigail en Emily Roper. De twee gymnastes hadden eerder die week allebei een bronzen medaille gewonnen. Volgens The Telegraph vertelde prins William tijdens hun gesprek dat Charlotte ‘dol is op gymnastiek en ballet’.

Ook prins Louis kwam tijdens het gesprek ter sprake. Prinses Catherine vertelde dat haar jongste zoon bezig was met het verbeteren van zijn handstand. ‘Louis, je bent momenteel je handstand aan het perfectioneren,’ zei ze. Prins Louis reageerde daarop: ‘Een beetje, maar Charlotte zegt dat ik er niet zo goed in ben.’

Veel lof voor Meghan Markle

De workshop in Nottingham stond in het teken van het versterken van het zelfvertrouwen van kinderen. Volgens Georgia Devon-Shelley, die de bijeenkomst begeleidde, maakte Meghan een goede indruk op de aanwezigen. ‘Ze was erg boeiend en ongelooflijk aardig en oprecht. Iedereen die ze ontmoette, zelfs al was het maar even, onthield ze bij naam’, aldus Devon-Shelley. Ook over prins Harry en Meghan samen was ze positief: ‘Ze hebben allebei tijd en energie in iedereen gestoken. Deze sessie ging over het opbouwen van zelfvertrouwen, en dat is zeker gelukt.’