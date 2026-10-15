Linda de Mol over hereniging tussen haar zoon en Jeroen Rietbergen

Tekst: Ruth Smeets

Linda de Mol is diep geraakt door de manier waarop de band tussen haar zoon Julian Vahle en Jeroen Rietbergen zich heeft hersteld. In het voorwoord van de nieuwe LINDA. vertelt ze over een optreden van Roxy Dekker, waarbij Julian achter de piano plaatsnam.

De presentatrice woonde het concert bij in de Ziggo Dome, samen met Jeroen Rietbergen, haar dochter Noa Vahle en Noa’s vriend Tim de Wild. Het optreden maakte veel bij haar los. Niet alleen omdat ze haar zoon op het podium zag, maar ook vanwege de belangrijke rol die Rietbergen volgens haar heeft gespeeld in Julians liefde voor muziek.

Julian liever achter de schermen

Julian werkt samen met een klein team aan de muziek van Roxy Dekker. Hoewel hij tijdens het concert zelf op het podium stond, is dat volgens zijn moeder niet iets waar hij naar op zoek is. Hij kiest er liever voor om achter de schermen te werken aan muziek voor anderen. ‘Na alle toestanden rondom The Voice wist hij het helemaal zeker: ik maak nummers voor anderen en blijf lekker in de luwte.’

Tijdens het optreden van Roxy Dekker zag Linda hoe duizenden bezoekers uit volle borst meezongen met Jouw Idee. Dat beeld raakte haar zichtbaar. ‘Het is niet alleen moederlijke trots en blijdschap om de volledig herstelde band tussen mijn zoon en zijn bonusvader, die veel bijgedragen heeft aan zijn liefde voor muziek, die me raakt’, schrijft ze.

Relatie opnieuw opgebouwd

De Mol en Rietbergen gingen in 2022 uit elkaar nadat hij was beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag bij de opnames van The Voice. Zijn zaak werd later geseponeerd. In 2024 besloten de twee hun relatie opnieuw een kans te geven. Inmiddels is ook de verstandhouding tussen Rietbergen en Julian weer goed. De bandleider kent Linda’s kinderen Julian en Noa al vanaf jonge leeftijd en heeft volgens De Mol een belangrijke bijdrage geleverd aan Julians muzikale ontwikkeling. Hun vader is televisieregisseur Sander Vahle, die van 1995 tot 2007 samen was met De Mol.

Tranen in de zaal

Tijdens het concert zat Rietbergen eveneens met vochtige ogen naast De Mol. Na het optreden van Jouw Idee verliet Julian het podium alweer snel, maar het moment maakte grote indruk op zijn moeder. Vooral de reactie van het publiek bleef haar bij. De duizenden bezoekers zongen het nummer massaal mee, waarbij sommige mensen zichtbaar geëmotioneerd raakten. Voor De Mol liet dat zien hoeveel verbinding muziek kan creëren. De combinatie van Julians optreden, zijn herstelde band met Rietbergen en de reactie van het publiek maakte de avond voor haar bijzonder emotioneel.