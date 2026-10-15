Ivo Niehe reageert op opvallend tv-optreden zoon Tim: ‘Hij had groot gelijk’

Tekst: Vera Guldemeester

Ivo Niehe keek afgelopen zomer met verwondering naar ‘De Oranjezomer’ met Johnny de Mol. Zijn zoon Tim, die daar te gast was om over zijn voetbalpodcast te praten, kreeg plotseling vragen over zijn beroemde vader. Maar Tim liet zich niet verleiden om uitgebreid over Ivo te vertellen. En daar heeft de presentator een duidelijke mening over.

Tijdens de uitzending vroeg Raymond Mens aan Tim naar zijn vader. Tim liet weten dat hij die vraag niet zo relevant vond, omdat hij was aangeschoven om over voetbal en zijn podcast te praten. Wel benadrukte hij dat hij trots is op zijn vader en er best over wil praten als het iets toevoegt aan het gesprek.

Raar onderwerp

‘Nou, daar had hij groot gelijk in! Hij had ook kunnen zeggen: ‘Wat wilt u weten? Hoe leuk hij is? En hoe hard hij werkt?’ Nee, dat was een heel raar onderwerp’, zegt Ivo tegen Weekend.

Helemaal op zijn plaats

Over de carrière van Tim is Ivo in ieder geval enthousiast. ‘Hij is sowieso heel goed. Hij werkt bij mediabedrijf Podimo en hij is er helemaal op zijn plaats’, vertelt hij aan Weekend. En hoewel Ivo zelf al tientallen jaren meedraait in de televisiewereld, blijkt de rolverdeling tussen vader en zoon misschien wel anders dan je zou verwachten. Want wie geeft wie eigenlijk advies? Zijn antwoord is verrassend.

Lees het hele gesprek met Ivo Niehe in Weekend 42, vanaf nu in de winkels en hier online te bestellen.