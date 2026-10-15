Boer Ayoub maakt verloving bekend: ‘De gelukkigste boer op aarde’

Tekst: Ruth Smeets

Boer Ayoub heeft bijzonder nieuws. De 28-jarige televisieboer heeft zijn vriendin ten huwelijk gevraagd en laat op Instagram weten dat ze ‘ja’ heeft gezegd.

Bij de bekendmaking deelt boer Ayoub meerdere foto’s waarop onder meer de hand van zijn vriendin en haar verlovingsring te zien zijn. ‘Ze zei ja’, schrijft hij bij de beelden. Ook laat hij weten hoe blij hij is met de nieuwe stap in zijn leven: ‘De gelukkigste boer op aarde!’

Liefdesleven blijft privé

Boer Ayoub sprak eerder dit jaar al over zijn relatie. In Shownieuws vertelde hij dat het goed ging tussen hem en zijn vriendin, met wie hij destijds ongeveer een half jaar samen was. ‘Het gaat heel goed en ik ben er superblij mee’, zei hij toen. Veel details over zijn vriendin houdt hij bewust voor zichzelf. Zo is niet bekend wie zij is, hoe de twee elkaar hebben ontmoet of hoelang ze inmiddels samen zijn.

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Bekend gezicht op televisie

De bekendheid van Ayoub begon in 2020, toen NH Nieuws een reportage over hem maakte als Marokkaanse boer in Nederland. Een jaar later kreeg hij een eigen zesdelige serie, Boer Ayoub. Daarin stond zijn liefde voor het boerenleven centraal. Sindsdien was hij te zien in meerdere televisieprogramma’s. Zo nam hij deel aan De Verraders, Boxing Influencers, Special Forces VIPS en Hunted VIPS. Inmiddels woont de boer in Marokko, waar hij werkt aan een andere grote droom.

Eigen boerderij in Marokko

Afgelopen zomer vertelde Ayoub aan NU.nl dat hij in Marokko een stuk grond had gekocht. Daarmee wil hij zijn langgekoesterde wens om een eigen boerderij te beginnen werkelijkheid maken. Wanneer hij en zijn verloofde in het huwelijksbootje stappen, is vooralsnog niet bekend.