Johan Derksen laaiend enthousiast over nieuwe tafeldame Vandaag Inside: ‘Ik ga haar ten huwelijk vragen’

Tekst: Redactie Weekend

Lisette Wellens (39) heeft een uitstekende indruk achtergelaten bij de mannen van Vandaag Inside. Na haar eerste optreden aan tafel is Johan Derksen bijzonder enthousiast over de presentatrice. Dat staat in schril contrast met de eerdere commotie rond Estavana Polman.

Lisette Wellens schoof dinsdagavond voor het eerst aan bij het programma. Woensdagavond werd uitgebreid teruggeblikt op haar debuut, waarbij vooral de positieve woorden van Johan Derksen opvallen.

Derksen onder de indruk van eerste optreden

Wilfred Genee besluit de uitzending van woensdag meteen met een vraag over Lisette. ‘Johan, het grote moment is daar. Ga je Lisette afserveren of niet?’ Van afserveren blijkt echter geen sprake. Johan reageert met een grap: ‘Ik ga haar ten huwelijk vragen.’ Daarna maakt hij duidelijk dat hij haar optreden erg geslaagd vond. ‘Ik vind dat ze het voortreffelijk gedaan heeft.’

Volgens Johan heeft Lisette een belangrijke troef dankzij haar jarenlange ervaring bij Goedemorgen Nederland. Ze werkte daar negen jaar en weet volgens hem daardoor hoe ze over verschillende onderwerpen moet meepraten. Ook haar uitstraling en manier van optreden kunnen op zijn goedkeuring rekenen. ‘Voor een eerste keer vond ik dat ze goed meedeed. Als zij er drie keer zit, is ze one of the guys. Goeie uitstraling, goeie kop.’

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Job Knoester ziet nog een aandachtspunt

Niet iedereen aan tafel is uitsluitend positief. Strafrechtadvocaat en tafelgast Job Knoester plaatst een kanttekening bij het optreden van Lisette. Volgens hem nam ze tijdens haar debuut iets te veel de rol van presentator op zich. Wilfred vindt het echter niet terecht om iemand na slechts één uitzending meteen af te schrijven. ‘Het is ook een beetje flauw om iemand gelijk de eerste keer af te serveren. Hoewel we daar wel heel goed in zijn’, zegt hij met een lach. Daarmee maakt hij een verwijzing naar de eerdere situatie rond Estavana.

Opvallend verschil met Estavana Polman

De lovende reacties op Lisette vallen extra op omdat de samenwerking met Estavana Polman heel anders verliep. In juli werd aangekondigd dat de voormalig handbalster vanaf augustus maandelijks zou aanschuiven bij Vandaag Inside. Later werd duidelijk dat zij niet meer als tafelgast zou terugkeren.

Johan lijkt intussen alle vertrouwen te hebben in Lisette. Hij wijst erop dat haar televisie-ervaring duidelijk zichtbaar is. ‘Dan zie je wel aan haar gedrag dat tv-ervaring wel belangrijk is.’ Ook Wilfred erkent dat ervaring niet automatisch betekent dat iemand goed tot zijn recht komt aan tafel. Lisette hoeft zich voorlopig in ieder geval weinig zorgen te maken over een gebrek aan steun vanuit de Vandaag Inside-tafel.