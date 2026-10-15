Ruim 400 NPO-medewerkers keren zich tegen Songfestivaldeelname: ‘Dit is niet ons Songfestival’

Tekst: Redactie Weekend

De NPO krijgt flink wat kritiek op het besluit om Nederland volgend jaar toch naar het Eurovisie Songfestival te sturen. Ruim vierhonderd medewerkers van verschillende publieke omroepen hebben hun onvrede gebundeld in een brandbrief en roepen de NPO op de deelname alsnog te schrappen.

De ondertekenaars zijn het vooral niet eens met de manier waarop het besluit tot stand is gekomen. Ook vinden zij dat de deelname niet los kan worden gezien van de deelname van Israël aan het muziekevenement.

Brandbrief aan NPO

De brief, met de titel #NietMijnSongfestival, is gericht aan de directie en raad van bestuur van de NPO. De medewerkers schrijven dat zij ‘niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord’. Volgens hen is er onvoldoende geluisterd naar de bezwaren binnen de omroepen. De brief is afkomstig van medewerkers van verschillende publieke omroepen. Ook NPO-medewerkers hebben hun handtekening gezet. Initiatiefnemer Mandy Emadi van BNNVARA bevestigt dat de brief breed is gedragen. ‘Zelfs van de NPO.’

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Veel kritiek op besluit

De medewerkers zetten grote vraagtekens bij de manier waarop de NPO heeft besloten om Nederland alsnog naar het Songfestival te sturen. Volgens hen waren de omroepdirecties zelf niet betrokken bij dit ‘zwaarwegende besluit’. ‘Juist bij een kwestie die zoveel maatschappelijke en morele bezwaren oproept, mag worden verwacht dat een besluit transparant tot stand komt’, staat in de brief.

Ook de rolverdeling binnen het publieke bestel zorgt voor frustratie. De ondertekenaars vinden dat de NPO zich als koepelorganisatie niet zelf met een dergelijke beslissing zou moeten bezighouden. ‘Zodra de NPO zelf de uiterst politieke beslissing neemt om deelname aan het Eurovisie Songfestival te organiseren, wordt die heldere taakverdeling op onaanvaardbare wijze in gevaar gebracht, en worden de omroepen en hun medewerkers meegesleept in de normalisering van genocide.’

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Actie als NPO niet luistert

De ondertekenaars willen dat Nederland zich alsnog terugtrekt. Als dat niet gebeurt, is Emadi van plan om actie te voeren. ‘Dan gaan we staken en protesteren. Ik ben bezig met een videocampagne, we kunnen posters met 35.000 handtekeningen van andere Nederlanders die tegen het besluit zijn op het gebouw plakken.’ Ook een alternatieve deelname aan een ander songfestival wordt overwogen. Daarvoor zou Emadi al contact hebben met minstens tien artiesten. ‘Ik ga niet akkoord met deelname aan het songfestival, dat weiger ik.’

NPO houdt zich op de vlakte

De NPO laat weten voorlopig niet uitgebreid op de brandbrief in te gaan. ‘We zijn en blijven in gesprek’, laat een woordvoerder weten. Volgens de organisatie blijft daarmee de deur open voor overleg met de verschillende betrokken partijen. Ook het College van Omroepen zegt nog geen reactie of uitleg van de NPO te hebben ontvangen. De omroepen willen onder meer duidelijkheid over de besluitvorming, financiering en organisatie van de Nederlandse deelname.

Nederland doet volgend jaar mee in Bulgarije, nadat AVROTROS eerder besloot zich terug te trekken vanwege de deelname van Israël. Omdat geen enkele omroep wil meewerken aan het selecteren en begeleiden van de Nederlandse inzending, wil de NPO hiervoor een onafhankelijk team van deskundigen samenstellen. Intussen zijn er ook Kamervragen gesteld over de kwestie.