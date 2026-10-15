Vriendin Ben Saunders reageert op escaleren familieruzie: ‘Betreurenswaardig’

Tekst: Redactie Weekend

De familieruzie rond de overleden Ben Saunders loopt steeds verder op. Zijn broer Dean Saunders uitte op Facebook stevige kritiek op de gang van zaken rond het overlijden en de uitvaart. Inmiddels heeft Bens partner Janita Engels gereageerd.

Janita laat aan Shownieuws weten dat ze de situatie pijnlijk vindt. Ze wil zich echter niet mengen in een openbare discussie over haar relatie met Ben of de gebeurtenissen rond zijn overlijden.

Vriendin Ben Saunders reageert op familieruzie

‘Wat er momenteel, in welke vorm dan ook, rondom het overlijden van Ben gebeurt, is op zijn zachtst gezegd betreurenswaardig’, laat Janita weten. Ze begrijpt dat verdriet kan leiden tot heftige emoties en uitspraken, maar vindt het pijnlijk dat er volgens haar een verkeerd beeld van hun leven wordt geschetst. ‘Jullie zijn vaker bij ons geweest, wij zijn dol op elkaar. De laatste avond lagen wij hand in hand film te kijken.’ Volgens Janita is er ruimte voor verdriet en vragen, maar niet voor veronderstellingen die volgens haar diep ingrijpen in het privéleven van het gezin.

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Dean Saunders uit harde kritiek

Dean schreef eerder dat hij nog nooit zoveel ‘woede en walging’ had gevoeld. Volgens hem zijn er de afgelopen weken ‘veel onwaarheden’ verteld. Ook zegt hij met veel vragen te zitten en niet te zullen rusten voordat volgens hem de waarheid boven tafel komt. Vooral de uitvaart van Ben zit Dean dwars. Zijn familie was daar niet bij aanwezig. Volgens hem kon zijn vader vanwege medische redenen niet vliegen en werd zijn familie bovendien tegengewerkt bij het online volgen van het afscheid.

Familie haalt uit

De uitspraken van Dean leidden tot felle reacties vanuit de familie van Janita. Corina Engels, de schoonzus van Ben, beschuldigde hem ervan te liegen en schreef dat hij kort na het overlijden van Ben ruzie zou hebben gemaakt. Ook Cobie Bosvelt Engels, een van de ouders van Janita, reageerde rechtstreeks op Dean. Zij stelde dat hij wel degelijk de mogelijkheid had gekregen om afscheid te nemen van zijn broer.

Janita kiest voor rust

Janita wil zelf niet verder meegaan in de openbare ruzie. ‘Ik voel dan ook niet de behoefte om via de media een discussie te voeren over ons persoonlijke leven, onze relatie of de gebeurtenissen rondom zijn overlijden.’ Ze zegt haar keuzes te maken vanuit het belang van hun gezin en probeert daarbij rekening te houden met wat Ben zelf gewild zou hebben. ‘Ben verdient het om herinnerd te worden om wie hij was, niet om de verhalen en verdeeldheid die na zijn overlijden ontstaan.’

Ben Saunders overleden

Ben overleed vorige maand op 43-jarige leeftijd. Nadat hij als vermist was opgegeven, werd zijn lichaam gevonden bij de Rijkerswoerdse Plassen in Arnhem. De politie sloot een misdrijf uit. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Ben werd in 2011 bekend als winnaar van het eerste seizoen van The voice of Holland. Zijn overlijden heeft sindsdien geleid tot een hoogoplopend conflict tussen verschillende nabestaanden.