Bilal Wahib deelt eerste beelden van pasgeboren zoon Nayel Louay

Tekst: Redactie Weekend

Bilal Wahib en zijn verloofde Sophie Keizer zijn voor het eerst ouders geworden. De zanger en acteur deelt op Instagram dat hun zoon Nayel Louay Wahib op 6 oktober is geboren.

Het stel kondigde eerder dit jaar al aan een kindje te verwachten. Later maakte Bilal Wahib bekend dat hij en Sophie een zoon zouden krijgen.

Bilal Wahib is vader geworden

‘Geboren op 6 oktober 2026, de allerliefste Nayel Louay Wahib’, schrijft Bilal bij de foto’s op Instagram. Daarop is te zien hoe hij en Sophie hun pasgeboren zoon vasthouden. Verdere details over de geboorte hebben zij niet gedeeld.

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Aankondiging in april

In april lieten Bilal en Sophie weten dat zij hun eerste kindje verwachtten. Niet veel later vertelde de acteur bij radiozender SLAM! dat het stel een jongetje zou krijgen. ‘Ik heb een klein scoopje voor jullie. Want het is een jongetje!’

Vaderrol voor Bilal Wahib

Bilal liet toen ook weten dat hij met vertrouwen uitkeek naar het vaderschap. ‘Ik denk dat ik wel een leuke vader ga worden. Al mijn neefjes en nichtjes houden van mij. Ik ben die lieve oom. Dus ik denk dat het wel goed gaat komen.’

Relatie

Bilal en Sophie zijn al jaren samen. De twee leerden elkaar kennen via Instagram en vormen inmiddels ongeveer zeven jaar een koppel. Begin dit jaar vroeg de acteur haar ten huwelijk.