TV Knollen: ‘RTL Tonight’ en Harry Mens vallen pijnlijk in de prijzen

Tekst: Redactie Weekend

Een prijs winnen is niet altijd reden voor een feestje. ‘RTL Tonight’ is bij de TV Knollen 2026 uitgeroepen tot slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. Harry Mens krijgt de antiprijs voor slechtste presentator, na zijn veelbesproken interview met Catherine Keyl.

De jaarlijkse TV Knollen van spreekbuis.nl zetten de minder geslaagde prestaties op televisie in de schijnwerpers, één dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala. Dit jaar bestaat de jury uit journalist Rens Muller, mediaondernemer Richard Otto en mediadeskundige Victor Vlam. Zij maakten de uitslag woensdagochtend zeven oktober bekend in de 538 Ochtendshow.

‘RTL Tonight’ overtuigende verliezer

Over de keuze voor RTL Tonight bestond bij de jury weinig twijfel. Ondanks de flinke promotie, een nieuwe tafel en een hele groep duiders wist het programma onvoldoende kijkers vast te houden. De talkshow moest de vaart van RTL Boulevard, de meningen van Vandaag Inside en de actualiteit van Pauw & De Wit samenbrengen, maar volgens de jury pakte die combinatie verkeerd uit. Na één seizoen verdween het programma van de buis. Ook Ranking the Stars, De Andere Late Night met Jörgen Raymann en House of Villains waren genomineerd.

Interview met Catherine Keyl nekt Harry Mens

Harry dankt zijn TV Knol aan het ontspoorde gesprek met Catherine Keyl in Business Class. Volgens de jury was hij slecht voorbereid, luisterde hij onvoldoende en kwam hij seksistisch en defensief over. Toen Catherine hem op zijn gedrag aansprak, beëindigde hij het interview. Het is bovendien niet zijn eerste Knol: in 2020 kreeg de presentator al de Lifetime Achievement Award. Zijn programma werd destijds “een parodie op een talkshow” genoemd, een omschrijving waar de jury nog altijd achter staat. Onder de andere genomineerden in deze categorie was Soundos El Ahmadi.

Make-over valt verkeerd

De prijs voor TV Blunder van het Jaar gaat naar VT Wonen. Een make-over bij Denise en René en hun twee puberdochters in Hoofddorp leverde bepaald geen enthousiast onthaal op: het stel was duidelijk niet blij met het nieuwe interieur. Ook het felle oranje WK-shirt van het Nederlands elftal moest het in het jurycommentaar ontgelden vanwege de kleur op televisie. Wie meer wil horen over de keuzes, kan terecht bij de podcast Victor Duidt TV, waarin de juryleden de winnaars uitgebreid bespreken.