Gordon’s realitysoap uitgeroepen tot slechtste tv-programma: ‘Patserige scènes’

Tekst: Denise Delgado

15/10/2025

Minder leuk nieuws voor Gordon (55): zijn realitysoap ‘Dit ben ik: Gordon’ is door kijkcijferanalist Tina Nijkamp (53) en haar podcastpubliek uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De serie, waarin Gordon zijn leven in Dubai laat zien, kreeg de twijfelachtige eer van de TV Knol 2025.

Slechtste presentator

Niet alleen Gordon viel in de prijzen: Gijs Groenteman (51) werd uitgeroepen tot slechtste presentator, en Rob Goossens (34) kreeg de TV Knol voor de grootste blunder van het jaar. Dat Gijs werd uitgeroepen ror stlechtste presentator vindt Tina ‘opvallend’. “Ik vind Gijs juist een prima presentator”.

Totale leegheid

Volgens de jury was Gordon in zijn eigen realityserie ‘zuurder dan een pot Kesbeke’. Dit ben ik: Gordon zou vooral ‘de totale leegheid van zijn bestaan’ tonen, met ‘patserige scènes in Dubai en flauwe seksgrappen waarbij de lachband Gordon zelf leek te zijn’. Ook Power Slap (Veronica), RTL Boulevard Summernight (RTL 4), Bar Laat (BNNVARA) en De Volgers (SBS6) waren genomineerd.

Lees ook: Gordon kondigt nieuwe rol aan: recensent

Volgens de jury manifesteert Gijs zich in zijn BNNVARA-talkshow Van Roosmalen & Groenteman als ‘de intellectuele lachzak’. “Waar het presenteren van een wekelijkse talkshow ooit stond voor gezag en journalistieke statuur, reduceert Gijs de rol tot hinderlijk gehinnik. Ondanks het gebrek aan talent bewijst hij dat je desalniettemin bij de publieke omroep een bloeiende carrière kunt opbouwen.”

Grootste blunder van het jaar

De grootste blunder van het jaar werd toegeschreven aan RTL Boulevard-deskundige Rob Goossens, die in opspraak kwam door flirterige berichten naar andere vrouwen te sturen dan zijn eigen vriendin. “Hij gaf in RTL Boulevard tekst en uitleg en deelde en passant een sneer uit aan Linda de Mol, die gek genoeg uit de herhaling werd geknipt. Het was blunder op blunder, vlek op vlek,” aldus de jury.

Lees ook: Gordon openhartig over liefdesleven: ‘Heel frustrerend’

Meer weten over de TV-knollen van het afgelopen seizoen? Luister naar de podcast:

BEELD: ANP

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

