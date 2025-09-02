Gordon kondigt nieuwe rol aan: recensent

Tekst: Evelien Berkemeijer

Gordon heeft via Instagram bekendgemaakt dat hij een nieuwe weg inslaat in zijn carrière. De zanger en presentator kondigde maandagavond aan dat hij zich voortaan ook gaat bezighouden met het recenseren van televisie en media.

In een uitgebreid bericht blikte Gordon terug op zijn televisiedebuut en zijn lange loopbaan voor de camera. Daarbij gaf hij aan dat televisie voor hem altijd een verslaving en een bron van geluk is geweest, maar ook van pijn en verlies. Toch kiest hij nu bewust voor een nieuwe rol.

Terugblik op eerste stappen

In zijn bericht vertelt Gordon hoe hij in 1985 voor het eerst op televisie verscheen in het NCRV-programma Een dik uur Dick. Kort daarna deed hij mee aan de talentenjacht Start ’86. Hij schrijft: ‘Vanaf het moment dat het rode lampje op de camera brandde, wist ik: dit is mijn wereld.’

Jarenlange televisie-ervaring

Gordon benoemt hoe hij dankzij John de Mol zijn eerste kans als presentator kreeg in De WK Spelshow. Daarna volgden talloze programma’s, variërend van Gordon Doorgedraaid tot talentenjachten als Holland’s Got Talent, Idols, X-Factor en The Voice Senior. Hij erkent dat hij vaak bekendstond als het ‘mean jurylid’, maar benadrukt dat hij altijd reacties losmaakte bij het publiek.

Nieuwe rol als recensent

Ondanks alle veranderingen in het medialandschap, met meer aandacht voor schandalen en publieke kritiek, blijft Gordon geloven in de kracht van televisie. Daarom kondigde hij aan: ‘Daarom stap ik nu in een nieuwe rol: recensent! Carpe Diem!’

Reacties van collega’s

Bekende collega’s reageerden luchtig op zijn aankondiging. Giel Beelen grapte: ‘Wil je mijn radioshow ook recenseren? Ps Genoten van jullie vanochtend ‘kijkt u thuis boven alleen p*rno?’ Ook Rob Kemps liet van zich horen met de reactie: ‘mooi!!! En nu de bedstee in!! Morgen weer vroeg uit de veren.’

FOTO: ANP