Sylvester Stallone onderging 9 rugoperaties na uitvoeren eigen stunts

Tekst: Redactie Weekend

Sylvester Stallone kijkt met grote spijt terug op de vele gevaarlijke stunts die hij tijdens zijn carrière zelf uitvoerde. De 80-jarige actieheld vertelt dat zijn keuze om risico’s te blijven nemen hem uiteindelijk negen rugoperaties en drie nekfusies opleverde.

Sylvester Stallone deed zijn opvallende bekentenissen in een interview met Fox News Digital. Vooral de opnames van The Expendables uit 2010 hadden grote gevolgen voor zijn gezondheid.

Miljoenen keer spijt

Stallone zegt dat hij inmiddels ‘miljoenen, miljoenen keer spijt’ heeft van de fysieke risico’s die hij tijdens zijn carrière nam. ‘Ik zou letterlijk een halfuur kunnen praten over blessures. Niet over één blessure, maar over misschien wel dertig uur aan afzonderlijke blessures, omdat alles zich uiteindelijk opstapelt.’

Negen rugoperaties

De blessures bleven zich volgens Stallone jarenlang opstapelen. ‘Ik ben heel vaak geblesseerd geraakt, maar na The Expendables heb ik negen rugoperaties en drie nekfusies gehad. Beide schouders zijn uit de kom geraakt, mijn oog heeft schade opgelopen en er zijn allerlei soorten lenzen geplaatst. Het is meedogenloos geweest.’

Nooit meer hetzelfde

De vele medische ingrepen hebben volgens Stallone blijvende gevolgen gehad. Hij zegt dat hij na de operaties nooit meer helemaal de oude is geworden. ‘Je moet nu maar proberen zo goed mogelijk vrede te sluiten met de pijn’, vertelt de acteur.

Gebroken nek

Een van de zwaarste blessures liep Stallone op tijdens de opnames van The Expendables. In de film uit 2010 speelde hij niet alleen de hoofdrol, maar was hij ook regisseur. Tijdens een scène waarin WWE-legende Steve Austin hem tackelde, ging de stunt mis. Stallone liep bij het incident onder meer een gebroken nek en ontwrichte schouders op. De gevolgen waren ernstig en resulteerden in meerdere operaties. Er werd onder meer een metalen plaat in zijn nek geplaatst en zijn wervelkolom werd op verschillende plekken vastgezet.

‘Laat het aan professionals over’

Stallone heeft inmiddels een duidelijke boodschap voor mensen die zelf gevaarlijke stunts willen uitvoeren. ‘Doe niet alsof je een showman bent. Ik weet dat veel mensen eraan denken om hun eigen stunts te doen, maar doe het niet. Echt niet. Laat het over aan de professionals.’

De zwaartekracht wint altijd

Volgens Stallone valt er simpelweg niet te winnen van de natuurwetten. ‘Je kunt de zwaartekracht niet verslaan. Als je de grond raakt, verlies je, en uiteindelijk krijg je daar de rekening voor gepresenteerd.’ Hij wijst daarbij op de vele blessures die ook professionele Americanfootballspelers oplopen.

‘Ik was een idioot’

Waar Stallone vroeger mogelijk trots was op zijn bereidheid om zijn eigen stunts te doen, kijkt hij daar nu heel anders naar. ‘Mensen vragen dan: “Ben je daar niet trots op?” Nee. Ik denk dat ik een idioot was omdat ik dat heb gedaan. Ik ben er trots op dat ik mezelf volledig in stukken heb gebroken? Natuurlijk niet.’

Ook spijt in zijn memoires

In zijn onlangs verschenen memoires The Steps blikt Stallone eveneens terug op de manier waarop hij zijn lichaam jarenlang heeft belast. Hij omschrijft die aanpak als ‘masochistisch’ en zegt dat dit hem ‘een verschrikkelijke prijs’ heeft gekost. Als Stallone zijn carrière opnieuw zou kunnen beleven, zou hij daarom een andere beslissing nemen. ‘Als ik het opnieuw kon doen, zou ik zeggen: laat iemand anders die last dragen en doe je eigen stunts niet.’