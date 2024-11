Schilderij gemaakt door Sylvester Stallone verkocht voor ruim 4 ton

Een schilderij van acteur Sylvester Stallone (78) heeft op een veiling meer dan 400.000 euro opgebracht. De volledige opbrengst wordt gedoneerd aan amfAR, een organisatie die zich inzet voor aids-onderzoek.

Het kunstwerk, getiteld Knocking Heads, werd verkocht voor 410.000 dollar (ongeveer 393.000 euro). Op beelden van Amerikaanse media is te zien hoe Stallone enthousiast reageert op de succesvolle verkoop.

‘Sylvester Stallone overweegt misschien met acteren te stoppen en zich volledig op schilderen te richten’, klinkt het in een nieuwsbericht dat de acteur op zijn Instagram-account heeft gepost. ‘Want een van zijn werken werd geveild voor aids-onderzoek en bracht bijna een half miljoen dollar op.’

Het kleurrijke schilderij, waarin felgroene, gele en rode tinten domineren, bevat ook een afbeelding van Sylvesters iconische filmkarakter Rocky Balboa.

Sylvester schildert al sinds de vroege jaren ’70, zelfs vóórdat hij doorbrak als acteur met Rocky in 1976. Hij heeft altijd aangegeven dat schilderen voor hem een belangrijke creatieve uitlaatklep is naast acteren en schrijven.

Dit is niet de eerste keer dat Sylvester een schilderij heeft verkocht. In 2011 werd een collectie van zijn werken tentoongesteld in Rusland en in 2013 had hij een grote expositie in het Museum of Modern Art in Nice, Frankrijk. Hoewel hij zichzelf niet primair als kunstenaar ziet, wordt zijn werk steeds meer gewaardeerd in de kunstwereld en worden zijn werken regelmatig gezien in galeries en veilingen.

