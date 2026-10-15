Zien! Prins Harry en Meghan maken eerste officiële comeback in Engeland

Tekst: Ruth Smeets

Prins Harry en Meghan Markle hebben zich donderdag weer samen laten zien in Engeland. Het is de eerste keer sinds hun terugkeer dat de hertog en hertogin van Sussex gezamenlijk een publiek optreden maken. Een opvallend moment, want hun leven in Groot-Brittannië ziet er heel anders uit dan vroeger.

Het stel bezocht The Community Recording Studio in Nottingham. Daar werden ze met een brede glimlach ontvangen. De organisatie helpt jongeren met muziek, creatieve activiteiten, sport en begeleiding. Voor prins Harry is de plek bovendien al jarenlang bekend terrein. Opvallend is dat prins Harry en Meghan Markle, na alle commotie rondom hun terugkeer, werden overladen met steunbetuigingen.

Vertrouwde stad

Nottingham heeft een bijzondere betekenis voor het paar. Hier verschenen prins Harry en Meghan in 2017 voor het eerst samen in het openbaar nadat hun verloving bekend was gemaakt. Nu keren ze er terug in een heel andere fase van hun leven. Hoewel het bezoek veel weg heeft van een traditionele koninklijke werkdag, voeren prins Harry en Meghan geen officiële koninklijke taken meer uit. Ze presenteren zich als privépersonen. Dat neemt niet weg dat hun programma sterk doet denken aan de bezoeken die ze uitvoerden voordat ze in 2020 afstand deden van hun koninklijke rol.

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Prins Harry’s betrokkenheid

Prins Harry is al sinds 2013 betrokken bij projecten in St Ann’s. Ook Meghan heeft eerder jongeren ontmoet die door de programma’s worden geholpen. Daarnaast schonk prins Harry tijdens zijn bezoek aan Engeland in september 2025 maar liefst £1,1 miljoen aan BBC Children in Need. Een deel van dat bedrag wordt gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de studio.

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Meghan Markle en prins Harry Getty Images

Terug in Engeland

Sinds de start van hun nieuwe leven in Engeland verschenen prins Harry en Meghan vooral afzonderlijk in het openbaar. Prins Harry bezocht onder meer de Invictus Spirit Awards en de Well Child Awards. Meghan zocht ondertussen vrienden op, bezocht pubs en ging lunchen met Malala Yousafzai in Claridge’s. Met hun gezamenlijke optreden lijkt het stel nu opnieuw nadrukkelijker als duo naar buiten te treden.

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Nieuwe start

De terugkeer naar Engeland komt na jaren van spanningen binnen de koninklijke familie. Prins Harry en Meghan verhuisden ruim zes jaar geleden naar Californië en bouwden daar een zelfstandig leven op. De afgelopen maanden sprak prins Harry echter openlijk over zijn wens om de band met zijn vader, koning Charles III, te herstellen. Vooral de band tussen Charles en zijn kleinkinderen speelt daarbij een belangrijke rol.

Beveiliging blijft zorgenkind

Toch verloopt de nieuwe start niet zonder problemen. Prins Harry blijft aandringen op publiek gefinancierde politiebescherming voor zijn gezin. Hij zegt dat zijn koninklijke status nog altijd een veiligheidsrisico vormt. Ook voor hun kinderen Archie en Lilibet hebben veiligheidskwesties gevolgen gehad: zij zouden onlangs van school zijn veranderd.