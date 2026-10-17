Sarah Ferguson krijgt nieuwe klap na maandenlange afwezigheid uit de schijnwerpers

Tekst: Ruth Smeets

Sarah Ferguson krijgt opnieuw met negatieve aandacht te maken, terwijl ze zich de afgelopen tijd juist opvallend stil heeft gehouden.

De voormalige hertogin van York is dit jaar nauwelijks in het openbaar verschenen. Sinds zij en haar ex-man Andrew Mountbatten-Windsor hun titels kwijtraakten door hun banden met het Epstein-schandaal, lijkt Sarah Ferguson bewust afstand te houden van de schijnwerpers. Toch zorgt haar verleden opnieuw voor opschudding.

Herinneringsplaat bij ziekenhuis weggehaald

Bij het Great Ormond Street Hospital is een plaquette verdwenen die verwees naar Sarahs eerdere werk voor het ziekenhuis. De grijze stenen plaat met gouden letters hing aan de muur van een verblijf voor ouders van ernstig zieke kinderen. Daarop stond dat Sarah, destijds nog hertogin van York, in 1990 het Home from Home had geopend. Volgens de Daily Mail is de plaat inmiddels weggehaald en zijn alleen de afdruk op de muur en twee gaten in het metselwerk nog te zien.

Liefdadigheidsorganisaties namen afstand

Sarah verloor in september 2025 al verschillende rollen als beschermvrouwe bij goede doelen vanwege haar band met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ze is zelf nergens van beschuldigd. Ook haar eigen stichting Sarah’s Trust stopte in februari met haar werkzaamheden. Op de website werd de organisatie omschreven als een stichting die zich richtte op ‘het steunen van lokale en eerstelijnsprojecten rond humanitaire nood, milieuproblemen, honger en de oorzaken van extreme armoede’. Een woordvoerder liet toen weten dat de sluiting volgde na ‘meerdere maanden’ overleg.

Geen plannen voor onthullend boek

Sarah heeft ook gereageerd op berichten dat ze aan een onthullende autobiografie zou werken om haar imago te herstellen. Volgens geruchten zou ze een groot bedrag kunnen krijgen voor een boek over onder anderen Andrew, koning Charles, prins Harry en Meghan Markle. Een woordvoerder van Sarah ontkende dat nadrukkelijk: ‘Er zijn geen gesprekken geweest en ze werkt niet aan persoonlijke memoires; dat is niet haar bedoeling.’

Terugkeer naar Groot-Brittannië blijft onderwerp van gesprek

Volgens berichten zou Sarah terug willen keren naar het Verenigd Koninkrijk, nadat ze Royal Lodge in Windsor moest verlaten. Ze zou mogelijk haar intrek nemen in een omheinde villa met zes slaapkamers in de Home Counties, met een huurprijs van 10.000 pond per maand. In A Right Royal Podcast zei HELLO!-koninklijk redacteur Emily Nash: ‘Ik vind het opvallend dat ze juist nu terug is. Daar kunnen een paar redenen voor zijn.’

Volgens Emily kan geld een rol spelen, maar familie lijkt belangrijker: ‘Voor haar zullen haar kleinkinderen waarschijnlijk het zwaarst wegen, omdat ze meer tijd met hen wil doorbrengen. Ze heeft er net een nieuwe kleindochter bij, Adelaide.’ Ook zei ze: ‘Welke oma wil nu niet dichter bij haar kinderen zijn? Ze kan niet voor altijd in ballingschap blijven leven.’ Afgelopen zomer trok Sarah zich vermoedelijk terug in de Zwitserse Alpen, waar ze verbleef in een luxe villa in Verbier die toebehoorde aan haar onlangs overleden ex-vriend Paddy McNally.