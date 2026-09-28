Sarah Ferguson reageert op geruchten over een autobiografie

Tekst: Ruth Smeets

Sarah Ferguson is volgens haar woordvoerder niet bezig met een autobiografie. Daarmee reageert de voormalige hertogin van York op berichten van The Sun, waarin werd gesteld dat ze bijna een deal zou hebben gesloten voor een boek over haar leven.

Volgens de krant zou Sarah Ferguson een hoog bedrag kunnen krijgen voor een persoonlijk verhaal over de Britse koninklijke familie. Haar woordvoerder spreekt dat tegen.

Woordvoerder ontkent boekplannen

Aan Hello! Magazine laat de woordvoerder weten dat er geen sprake is van onderhandelingen. ‘Er zijn geen gesprekken gevoerd en ze schrijft geen persoonlijke memoires; dat is niet wat ze gaat doen,’ klinkt het. Ook aan The Independent wordt ontkend dat Sarah op het punt staat een miljoenencontract te tekenen. ‘Sarah Ferguson staat niet op het punt een boekdeal van meerdere miljoenen dollars te tekenen, zoals is gemeld. Ze heeft geen plannen om een alles onthullende memoire te schrijven.’

Berichtgeving van The Sun

The Sun schreef op basis van uitgeversbronnen dat Sarah slechts enkele dagen verwijderd zou zijn van een overeenkomst. In het boek zou ze volgens de krant onder meer willen ingaan op Andrew Mountbatten-Windsor, koning Charles, prins Harry en Meghan Markle. Ook zou haar band met Jeffrey Epstein aan bod komen. Het tabloid meldde dat Sarah met het boek haar naam zou willen zuiveren en geld zou willen verdienen vanwege financiële zorgen.

Mogelijke terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk

De geruchten over een boekdeal volgen op eerdere berichtgeving in Britse media dat Sarah mogelijk naar het Verenigd Koninkrijk wil terugkeren. Hello! Magazine meldde dat ze de afgelopen maanden grotendeels uit de publiciteit bleef, nadat ze Royal Lodge in Windsor moest verlaten. Die woning deelde ze jarenlang met haar ex-man voormalig prins Andrew.

Banden met Jeffrey Epstein

Sarah en Andrew kwamen opnieuw onder druk te staan door hun banden met Jeffrey Epstein. Volgens The Independent brachten vrijgegeven documenten van het Amerikaanse ministerie van Justitie meer details naar buiten over hun contact met de veroordeelde zedendelinquent. In een e-mail zou Sarah Epstein hebben omschreven als ‘de broer die ik altijd had willen hebben’. Ook werd gemeld dat ze hem later om 20.000 pond vroeg voor huur, nadat een zakelijke onderneming was mislukt.