Het bijzondere verhaal achter de broche van koningin Camilla

Tekst: Sabine van der Spoel

Achter een van de broches van koningin Camilla schuilt een bijzonder koninklijk verhaal. Het kostbare sieraad was ooit een huwelijkscadeau van prins Charles aan prinses Diana.

In 1981 kreeg prinses Diana de broche als huwelijkscadeau van prins Charles. Nieuw was het daarentegen niet. Het juweel heeft een geschiedenis die teruggaat tot de negentiende eeuw en is door verschillende leden van de Britse koninklijke familie gedragen. Diana gebruikte het als hanger aan een halsketting, terwijl Camilla het later als broche droeg. Zo werd ze er eens mee gezien tijdens het Cheltenham Festival in maart 2012.

Een bijzonder huwelijkscadeau

Het juweel dateert uit 1863 en behoorde oorspronkelijk toe aan koningin Alexandra. Zij ontving het ter gelegenheid van haar huwelijk met de latere koning Edward VII. Het sieraad bestaat uit diamanten en een groene smaragd en bevat het symbool van de prins van Wales. In 1981 kreeg Diana het cadeau van de Queen Mother, de grootmoeder van Charles. De prinses droeg het onder meer tijdens een bezoek aan het Royal Opera House in 1982 en een officieel bezoek aan Canada in 1991. Na haar overlijden in 1997 keerde het juweel terug naar de koninklijke collectie. Volgens berichten kreeg Camilla het sieraad bij haar huwelijk met Charles in 2005. Toen zij het in 2012 als broche droeg, zorgde dat bij sommige royaltyvolgers voor verbazing vanwege de geschiedenis tussen beide vrouwen.

Ook prinses Kate heeft de broche gedragen

Volgens juwelenexpert Maxwell Stone van Steven Stone bevat de broche ongeveer vier karaat aan diamanten, verdeeld over achttien stenen, en een smaragd van drie karaat. De geschatte waarde bedraagt zo’n 100.000 Britse pond, omgerekend ongeveer 115.000 euro. Camilla is overigens niet de enige die het juweel na Diana heeft gedragen. Ook prinses Kate heeft de broche inmiddels meerdere keren gebruikt. In november 2022 verscheen ze er voor het eerst mee in het openbaar. Tijdens het staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump in september 2025 droeg ze het sieraad zonder de smaragd. Later dat jaar koos ze de broche opnieuw bij de ontvangst van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier.