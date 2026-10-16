Roxeanne Hazes trouwde in oude jurk van 150 euro: ‘Hij rook wat muf’

Tekst: Sabine van der Spoel

Roxeanne Hazes gaf afgelopen juli haar jawoord aan Erik Zwennes in een trouwjurk met een bijzonder verhaal. De zangeres had de witte japon jaren eerder voor slechts 150 euro gekocht en vervolgens lange tijd uit het oog verloren.



Het was nooit het plan van Roxeanne Hazes geweest om in de jurk te trouwen, zo vertelt ze in gesprek met LINDA. “Jaren terug, ik zat lekker in mijn Lana Del Rey-fascinatie, kocht ik bij Asos een bruidsjurk van honderdvijftig euro om een keer op het podium te dragen.” Dit gebeurde echter niet en omdat het stel niet groot woont, werden spullen die niet direct nodig zijn regelmatig in de kofferbak van Eriks auto opgeborgen. Ook de trouwjurk belandde daar.

Rook wat muf

Na negen jaar verloofd te zijn geweest, stapten Roxeanne en Erik uiteindelijk in het huwelijksbootje. Voor de gelegenheid haalde de zangeres haar oude aankoop weer tevoorschijn. De staat van de jurk liet te wensen over, maar de pasvorm maakte veel goed. ‘Hij was verfomfaaid en rook wat muf, maar hij zat me als gegoten. Ik moest bijna huilen toen ik in de spiegel keek.’

Bijzondere rol voor zoon Fender

Op de trouwfoto’s die Roxeanne Hazes op Instagram plaatste, is te zien hoe het stel samen straalt op hun grote dag. Het echtpaar heeft samen een zoon, Fender, die tijdens de ceremonie een speciale taak kreeg. Hij begeleidde zijn moeder naar de huwelijksvoltrekking. Roxeanne had hem daarvoor gevraagd, omdat ze zelf geen vader heeft die haar kon weggeven.

Bron: LINDA.