Prinses Anne verslaat William en Kate in populariteitspeiling: grote favoriet van het Britse volk

Tekst: Sabine van der Spoel

Prinses Anne is momenteel het populairste lid van het Britse koningshuis. Daarmee laat ze prins William en prinses Kate achter zich, die doorgaans hoog scoren in populariteitspeilingen.

Uit de nieuwste cijfers van YouGov blijkt dat 67 procent van de ondervraagden positief tegenover de Princess Royal staat. Daarmee eindigt de 76-jarige Anne boven de prins en prinses van Wales, die respectievelijk 62 en 64 procent van de stemmen kregen. Ook koning Charles is in het onderzoek meegenomen.

Anne vooral populair bij mannen en babyboomers

De resultaten van het derde kwartaal van 2026 laten zien dat de voorkeuren verschillen per generatie en geslacht. Zo is William het populairst onder millennials, de generatie waartoe hij zelf behoort. Bij deze groep spreekt 60 procent zijn voorkeur voor de prins uit. Kate doet het bijzonder goed onder vrouwen en generatie X, terwijl Anne zowel bij mannen als bij babyboomers bovenaan staat.

Ook andere royals in de ranglijst

Na de drie koplopers volgt koning Charles, die de voorkeur krijgt van 53 procent van de deelnemers. Prins Edward, de hertog van Edinburgh, staat op de vijfde plaats met 47 procent. Zijn vrouw Sophie volgt met 45 procent. Zara Tindall, de dochter van Anne, neemt de zevende plek in, gevolgd door koningin Camilla. De hertog van Kent sluit de top negen af met een populariteitsscore van 30 procent.

Populariteit Harry stijgt, Meghan zakt

Ook prins Harry en Meghan Markle komen in de peiling aan bod. Harry is iets populairder geworden na zijn terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk vanuit Californië in augustus. Bij Meghan is het beeld anders: haar populariteit ligt lager dan bij de vorige meting in januari. De cijfers maken deel uit van YouGovs onderzoek naar de populariteit van leden van de Britse koninklijke familie.