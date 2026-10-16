Hondje urenlang alleen in auto: baas bezoekt concert Gerard Joling

Tekst: Sabine van der Spoel

Terwijl Gerard Joling donderdagavond optrad in Rotterdam Ahoy, zat buiten op het parkeerterrein een hond urenlang alleen in een auto.

Rond 19.00 uur werd de politie voor het eerst gewaarschuwd voor de achtergelaten hond. Toen er twee uur later opnieuw een melding binnenkwam, gingen agenten ter plaatse kijken. De eigenaar van het dier bevond zich op dat moment bij het concert, waar naast Gerard Joling ook Paul Elstak en Johnny Logan optraden.

Eigenaar onbereikbaar

Bij aankomst ontdekten de agenten dat alle autoramen dicht waren en het drinkbakje van de hond leeg was. Er werd geprobeerd telefonisch contact te leggen met de eigenaar, maar zonder resultaat. Ook een oproep via de geluidsinstallatie van Ahoy leverde niets op. De politie besloot daarop een briefje bij de auto achter te laten, met het verzoek om contact op te nemen.

Politie greep niet in

Hoewel de hond al uren in de auto zat, werd besloten het dier niet naar buiten te halen. Politiewoordvoerder Jesse Brobbel laat weten dat agenten hierover overleg hebben gevoerd met deskundigen van de dierenpolitie. De betreffende auto bleek namelijk te zijn uitgerust met een speciale ‘dog mode’, waarmee de temperatuur in het voertuig aangenaam kan worden gehouden voor een hond. Volgens de politie was er op dat moment dan ook onvoldoende juridische grond om het dier uit de auto te halen.