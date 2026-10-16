Waarom Meghan Markle haar beroemde verlovingsring niet droeg tijdens bezoek aan Nottingham

Tekst: Sabine van der Spoel

Meghan Markle koos tijdens haar eerste officiële bezoek aan het Verenigd Koninkrijk sinds haar terugkeer voor een andere ring dan gebruikelijk. Zo werd de hertogin van Sussex donderdag gezien zonder haar kostbare verlovingsring.

Het echtpaar bracht donderdag een bezoek aan Nottingham, de stad waar ze in 2017 voor het eerst samen verschenen nadat ze hun verloving hadden aangekondigd. Meghan Markle droeg tijdens het bezoek alleen haar gouden trouwring uit Wales. Volgens voormalig koninklijk butler Grant Harrold zou haar keuze te maken kunnen hebben met een andere ring die ze droeg.

Fitnessring in plaats van diamanten

Op foto’s van het bezoek is te zien dat Meghan een brede fitnessring om haar middelvinger draagt. Grant vermoedt dat ze haar verlovingsring daarom heeft thuisgelaten. ‘Het is niet ongebruikelijk dat vrouwelijke royals hun grote verlovingsringen niet dragen. Zowel Kate Middleton als Meghan hebben die door de jaren heen regelmatig thuisgelaten’, vertelt hij aan InStyle. Toch vindt hij de keuze bijzonder. ‘Een fitnesstracker verkiezen boven een historische ring met een enorme emotionele betekenis is een interessante keuze, vooral bij zo’n belangrijke gelegenheid.’

Meghan Markle werd gespot met een brede fitnessring om haar middelvinger. Getty Images

Bijzondere betekenis

De verlovingsring die Harry in 2017 aan Meghan gaf, heeft een persoonlijke betekenis. De grote diamant in het midden komt uit Botswana, waar het stel hun derde afspraakje had. Aan weerszijden zitten twee diamanten die ooit deel uitmaakten van een armband van prinses Diana. Harry vroeg Meghan ten huwelijk tijdens een informeel diner in Nottingham Cottage, waar hij destijds woonde. In een interview met de BBC vertelde Meghan hoe belangrijk de verwijzing naar Diana voor haar was. In 2019 liet Harry de ring aanpassen door juwelenontwerpster Lorraine Schwartz, die een nieuwe band met kleine diamanten ontwierp.

Terug in Engeland

Meghan en Harry verhuisden bijna twee maanden geleden met hun kinderen Archie en Lilibet terug naar het Verenigd Koninkrijk, na zes jaar in het Amerikaanse Montecito te hebben gewoond. Voor hun eerste gezamenlijke officiële bezoek koos Meghan voor kleding van Britse ontwerpers, waaronder een jas, coltrui en oorbellen van Joseph, een rok van The Fold London en hakken van Jennifer Chamandi. Voorafgaand aan hun bezoek aan de Community Recording Studio liet de hertogin volgens The Telegraph aan het toegestroomde publiek weten: ‘Het is geweldig om terug te zijn.’

Bron: InStyle