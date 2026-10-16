Davina Michelle moest beveiliging inschakelen na angstaanjagend gedrag van fans

Tekst: Sabine van der Spoel

Davina Michelle heeft een ingrijpende periode achter de rug. De zangeres werd zo lastiggevallen door fans dat ze tijdelijk beveiliging nodig had. In ‘AFTERPARTY – De Podcast’ vertelt ze over de gevolgen.



Dat bekendheid ook ongewenste aandacht met zich mee kan brengen, heeft Davina Michelle in levenden lijve ondervonden. In AFTERPARTY – De Podcast blikt de zangeres in gesprek met Johan Derksen terug op een periode waarin fans zich bij haar hek verzamelden en ze zich steeds minder veilig voelde. Uiteindelijk kreeg ze zelfs het idee dat er mensen op haar dak liepen.

Davina Michelle over angst voor fans

‘Ik heb een tijdje persoonsbeveiliging gehad, omdat ik allemaal gekkies aan het hek had’, vertelt Davina. Volgens de zangeres vertoonden deze mensen verontrustend gedrag. ‘Ze hadden allemaal waanideeën en kregen aanvallen.’ De gebeurtenissen bleven haar bezighouden, waardoor ze ook op alledaagse geluiden steeds alerter reageerde. ‘Het gaat op een gegeven moment in je hoofd zitten. Bij elke stap die ik deed, of als ik iets hoorde kraken, dacht ik: ze lopen op het dak.’

Johan Derksen deelt eigen ervaring

Johan Derksen weet hoe het is om voortdurend beveiligd te worden. Hij vertelt dat hij zelf drie maanden lang een bewaker bij zich had, iets wat hem behoorlijk tegenstond. ‘Ik heb drie maanden lang zo’n bewaker op me gehad. Dat is verschrikkelijk. Als je pist, staat hij voor de pisbak te wachten’, aldus Johan. Davina herkent zijn verhaal en omschrijft de aanwezigheid van beveiliging als ‘echt heel benauwend’ en ‘doodeng’.

Keerzijde van bekendheid

Voor Davina maken dergelijke ervaringen duidelijk welke nadelen haar werk als bekende zangeres met zich mee kan brengen. De aandacht die ze door haar televisieoptredens krijgt, heeft volgens haar ook een minder prettige kant. ‘Dat is ook wel echt de invloed van met je neus op televisie zijn. Dat is het nadeel ervan’, besluit ze.

Bron: AFTERPARTY – De Podcast