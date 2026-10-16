Gert Verhulst Getty Images

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Gert Verhulst en zoon Viktor openen eigen café in Antwerpen: ‘Fantaseren we al lang over’ 

Tekst: Sabine van der Spoel

16/10/2026

Gert Verhulst en zijn zoon Viktor Verhulst hebben plannen voor een eigen horecazaak. Vader en zoon willen een café openen in Antwerpen, waar ze al een pand voor hebben gevonden.

In hun podcast Vik & Gert vertelden de twee over hun nieuwe project. Het idee om samen een café te beginnen, speelt al langer. ‘Eigenlijk willen wij al heel lang een café uitbaten. We fantaseren daar al lang over’, vertelt Viktor Verhulst. Maar het vinden van een geschikte persoon om de zaak te runnen bleek een struikelblok. Inmiddels hebben ze die gevonden en kunnen ze zich op de verdere voorbereidingen richten.

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Bekende naam achter de bar

Hoewel Gert en Viktor nauw bij het project betrokken zullen zijn, nemen ze niet zelf dagelijks de bediening voor hun rekening. Ze willen de zaak op verschillende manieren ondersteunen, onder meer door er als vaste klanten over de vloer te komen. 

Wie de dagelijkse leiding krijgt, blijft voorlopig geheim. Gert verklapt wel dat het om iemand gaat die bij veel mensen bekend is. Ook de gekozen cafénaam houden ze nog even voor zich, omdat die volgens hem de identiteit van de uitbater zou verraden.

Café met een ouderwetse uitstraling

Voor de inrichting hebben de Verhulstjes een duidelijk uitgangspunt: de zaak moet een authentieke kroeg worden, zonder een al te moderne uitstraling. Viktor ziet een interieur voor zich met lambrisering, een bank langs de muur, klassieke tafels en stoelen en een toog. Er moet nog veel gebeuren voordat het café klaar is voor bezoekers. Gert omschrijft de huidige situatie dan ook lachend als ‘het café zonder bier’.

Openingsdatum nog onbekend

Een concrete openingsdatum kunnen de twee nog niet noemen. Gert houdt er rekening mee dat het café dit jaar nog niet opengaat. Ondertussen willen vader en zoon hun publiek via de podcast op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Ook staat er een opname van Vik & Gert in de nieuwe zaak op de planning om de opening te vieren. Bij die gelegenheid zijn luisteraars eveneens welkom.

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