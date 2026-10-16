‘The Big Bang Theory’-ster Kaley Cuoco verwelkomt tweede kindje: ‘Ons gezin is compleet’

Tekst: Sabine van der Spoel

Kaley Cuoco, bekend van ‘The Big Bang Theory’, is bevallen van haar tweede kindje. De actrice en haar verloofde Tom Pelphrey hebben samen een dochter gekregen.

De kleine Philomena werd op twaalf oktober geboren. Kaley Cuoco deelde het nieuws zelf via Instagram, waar ze ook enkele foto’s van haar pasgeboren dochter plaatste.

Een dochter

‘Philomena Carmine Bobby Pelphrey. Er zijn geen woorden om dit gevoel opnieuw te beschrijven. Wat een zegen. We zijn ontzettend dankbaar voor de wilde, onvoorspelbare reis vol pieken en dalen die ons bij onze kleine Philo heeft gebracht.’ Bij de beelden liet de actrice weten dat het gezin nu compleet is: ‘Ons gezin is officieel compleet.’

Ook zette Kaley haar verloofde in het zonnetje. Ze vertelde dat haar leven sinds hun eerste ontmoeting volledig is veranderd en dat er sindsdien steeds nieuwe cadeaus op haar pad zijn gekomen. ‘Ik hou voor altijd van je, papa van onze meisjes!’

Grote zus Matilda

Het stel heeft al een dochter: de driejarige Matilda. Ook zij krijgt er dus een zusje bij. Kaley maakte daar op Instagram een grapje over met de opmerking dat het tijd is om Matilda’s baby mee naar huis te nemen.

Kaley en Tom zijn sinds 2022 een stel en maakten in 2024 hun verloving bekend. In juni dit jaar vertelden ze dat ze opnieuw een dochter verwachtten. De actrice gaf toen aan dat de weg naar deze zwangerschap niet vanzelfsprekend was geweest, maar ging daar niet verder op in.