Kaley Cuoco, bekend van The Big Bang Theory, verwacht tweede kindje

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kaley Cuoco is zwanger van haar tweede kind met verloofde Tom Pelphrey. De actrice, vooral bekend als Penny uit The Big Bang Theory, maakte het nieuws zelf bekend via Instagram.

Kaley Cuoco en Tom Pelphrey zijn al ouders van dochter Matilda, die drie jaar oud is. Het stel verwacht opnieuw een meisje. Daarmee wordt hun gezin volgens de actrice compleet.

Klein zusje op komst

Op Instagram schreef Kaley: ‘Ons gezinnetje is compleet, wat een droom die uitkomt!’ Ze voegde daaraan toe: ‘Deze tweede reis is in veel opzichten wat hobbeliger geweest, maar wauw, we zijn zo dankbaar voor dit moment!! Een klein zusje op komst!!!’ Ook maakte ze een grap over Tom, die volgens haar een meisjesvader voor het leven wordt.

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Opvallende echo

Bij het bericht deelde de actrice ook een reeks foto’s. Over de laatste foto schreef ze: ‘Ja, op de laatste foto steekt onze tere prinses haar middelvinger op.’ Op die foto is een echo te zien waarop inderdaad een vinger omhoog lijkt te worden gestoken.

Verloofd sinds 2024

Kaley maakte haar verloving met Tom in augustus 2024 bekend. Ze deelde toen een selfie waarop ze haar hand omhoog hield om haar nieuwe ring te laten zien. Op haar Instagram-story schreef ze daarbij: ‘Geweldig weekend.’

Bekend van sitcoms en drama

De Amerikaanse actrice werd wereldwijd bekend door haar rol als Penny in The Big Bang Theory, dat van 2007 tot 2019 liep. Daarvoor speelde ze Bridget Hennessy in 8 Simple Rules. Later was Kaley ook te zien in The Flight Attendant en Based On A True Story. Tom is bekend van zijn rol als Ben Davis in Ozark, waarvoor hij een Emmy-nominatie kreeg, en speelde daarnaast in Mank en American Murderer.