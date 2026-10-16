Hilary Swank klaar met dubbele standaard rond laat moederschap: ‘Mannen krijgen hier niet mee te maken’

Tekst: Sabine van der Spoel

Hilary Swank spreekt zich uit over de kritiek die vrouwen krijgen wanneer ze op latere leeftijd moeder worden. Volgens de actrice wordt er bij mannen met een kinderwens op latere leeftijd heel anders gereageerd.

De inmiddels 52-jarige Hilary Swank is momenteel zwanger van haar derde kindje met echtgenoot Philip Schneider. In The Drew Barrymore Show vertelt ze aan presentatrice Drew Barrymore dat niet iedereen even begripvol reageerde op haar moederschap.

Vooral vrouwen krijgen kritiek

Tijdens de show bespreekt Hilary de dubbele standaard rondom ouderschap op latere leeftijd. ‘Vrouwen krijgen veel kritiek als ze op latere leeftijd kinderen krijgen, maar mannen niet. Dat is interessant’, vertelt ze. Drew is het met haar eens en noemt het vreemd dat mannen op hun tachtigste nog vader kunnen worden zonder dat dit als een grap of iets uitzonderlijks wordt gezien. ‘Jij kreeg kinderen toen je in de veertig was en mensen reageerden daar niet altijd even begripvol op’, aldus de presentatrice.

Te oud

Hilary vertelt vervolgens over een vrouw die kritiek op haar moederschap uitte. ‘Hoe durf je? Je bent te oud en je zult niet oud genoeg zijn als je kinderen ouder worden’, kreeg ze te horen. De vrouw vertelde daarbij dat haar eigen vader was overleden toen ze begin twintig was. Dat verlies had een grote impact op haar gehad.

De actrice kon zich in haar verhaal herkennen, omdat ook haar eigen vader is overleden. Ze omschrijft hem als een van haar favoriete mensen op aarde. ‘Ik voelde me met haar verbonden, omdat mijn vader ook is overleden. Hij was een van mijn favoriete mensen op aarde en daarom raakte haar verhaal me’, vertelt Hilary.

‘Ik zou liever geboren worden’

Toch kijkt de actrice anders naar de situatie. Ze legt uit dat ze liever de kans zou krijgen om haar vader te kennen, ook als ze hem op jonge leeftijd zou verliezen, dan dat ze nooit met hem had kunnen kennismaken. ‘Ik dacht bij mezelf: ik word liever geboren en maak het mee om die persoon, die mijn favoriet was, te kennen dan helemaal niet’, aldus Hilary.

Relatie met Philip

Hilary Swank en Philip Schneider gaven elkaar in 2018 het jawoord nadat ze anderhalf jaar samen waren. In 2023 werden de twee ouders van een tweeling, een jongen en een meisje genaamd Ohm en Aya. Momenteel is Hilary zwanger van haar derde kindje, dat naar verwachting in december wordt geboren.

Bron: The Drew Barrymore Show