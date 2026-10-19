Netflix gebruikte Meghan Markle als publiciteitsstunt rond ‘The Gentlemen’

Tekst: Ruth Smeets

Meghan Markle werd eerder in verband gebracht met een mogelijke rol in de Netflix-serie The Gentlemen van Guy Ritchie. Er werd zelfs gemeld dat de gesprekken met de voormalig Suits-actrice al behoorlijk ver gevorderd waren, maar de plannen zouden slechts een dag later alweer van tafel zijn geweest.

Een vriendin van Meghan Markle beweert nu dat Meghan mogelijk vooral werd genoemd om de aandacht voor het tweede seizoen van de serie te vergroten.

Geruchten rond mogelijke rol

Het tweede seizoen van The Gentlemen, waarin acteur Theo James een hertog speelt die zich ontpopt tot een keiharde misdaadbaas, verscheen eerder deze maand. Volgens een vriendin van Meghan bestaat binnen haar omgeving het vermoeden dat haar naam bewust werd gebruikt in de aanloop naar de nieuwe afleveringen. ‘Sommige mensen in haar kamp hebben het gevoel dat ze is gebruikt om het tweede seizoen te helpen promoten, omdat ze wisten dat het niet zo goed was als het eerste seizoen en er al een derde seizoen was besteld’, vertelde de vriendin aan The Telegraph.

Volgens haar zou het om een bekende reclametruc kunnen gaan. ‘Het is de oudste marketingtruc uit het boek: laat een bekende naam een script lezen en laat vervolgens uitlekken dat je met die persoon in gesprek bent, terwijl er in werkelijkheid helemaal niet zoveel aan de hand is.’ De situatie zou binnen het kamp van prins Harry en Meghan Markle voor een nare bijsmaak hebben gezorgd. ‘Het hele verhaal liet een wat bittere smaak achter bij het kamp van de Sussexes. Uiteindelijk kreeg Netflix wat het wilde: enorme kijkcijfers voor het tweede seizoen en veel publiciteit.’

Acteerambities van Meghan Markle

De berichtgeving verscheen tegelijkertijd met nieuws dat Meghan haar acteercarrière opnieuw zou willen oppakken. Ze zou momenteel scripts voor films en televisieseries bekijken, maar daarbij uiterst voorzichtig te werk gaan. ‘Ze zijn momenteel heel voorzichtig met de scripts die ze besluiten te lezen’, vertelde een bron. Volgens die bron is de belangstelling voor Meghans eerste acteerproject na haar terugkeer zo groot dat een nieuwe rol automatisch veel aandacht zou opleveren.

‘Iedereen weet dat wat Meghans eerste film of serie ook wordt, die enorm veel belangstelling zal trekken. Het vooruitzicht dat ze terugkeert naar het acteren zal grote aantallen kijkers aantrekken en uiteindelijk gaat iemand, of dat nu Netflix, Amazon of een andere studio is, er veel geld aan verdienen.’ Meghan en prins Harry hebben al jaren een zakelijke relatie met Netflix. In 2020 sloten de twee een overeenkomst met de streamingdienst om televisieprogramma’s en films te produceren. Die deal zou naar verluidt een waarde van ongeveer 100 miljoen dollar hebben gehad.

Samenwerking met Netflix veranderde

Meghans lifestyle- en kookprogramma With Love, Meghan kreeg twee seizoenen en daarnaast een kerstspecial. Nadat het oorspronkelijke contract in de zomer van 2025 afliep, werd de samenwerking omgezet in een zogenoemde first look deal. Netflix kreeg daarmee als eerste de mogelijkheid om nieuwe projecten van het stel te bekijken. Ook de afzonderlijke samenwerking tussen Netflix en Meghans lifestylemerk As Ever werd beëindigd. Het merk liet weten dankbaar te zijn voor de steun tijdens het eerste jaar. ‘We hebben een betekenisvolle en snelle groei doorgemaakt en As Ever is nu klaar om zelfstandig verder te gaan’, aldus een woordvoerder van het merk.

Netflix liet weten blij te zijn een rol te hebben gespeeld bij de ontwikkeling van As Ever. ‘Meghans passie voor het mooier maken van alledaagse momenten op een eenvoudige maar stijlvolle manier vormde de inspiratie voor het ontstaan van het merk As Ever. We zijn blij dat we hebben kunnen bijdragen aan het realiseren van die visie.’ De streamingdienst voegde daaraan toe: ‘Zoals altijd de bedoeling was, zal Meghan het merk verder laten groeien en het zelfstandig naar de volgende fase brengen.’

Cast reageerde luchtig op Meghan-geruchten

De acteurs van The Gentlemen reageerden eerder nogal laconiek op de berichten dat Meghan zich bij de cast zou voegen. Theo James deed de geruchten af als ‘voornamelijk een hoop gebakken lucht’ en ‘ongefundeerd’. Volgens hem zou het bovendien praktisch ‘onmogelijk’ zijn geweest om haar aan de serie toe te voegen. In een interview met Town & Country besloot hij de vraag met een grap te beantwoorden. ‘Ja, Fergie doet mee. Ze gaat mijn geliefde spelen’, zei hij, verwijzend naar Sarah Ferguson.

Ook Vinnie Jones, die in de serie de rol van groundskeeper Geoff Seacombe vertolkt, zou weinig enthousiast zijn geweest over het idee. Hij noemde een mogelijke komst van Meghan ‘verschrikkelijk slecht’. Vervolgens maakte hij er een grap van: ‘We hebben al heel wat mooie vrouwen in deze serie, dus ik weet niet of er nog ruimte is voor meer.’ Ook Guy Ritchie zou verbaasd hebben gereageerd toen hij van de castinggeruchten hoorde. Zijn eerste reactie zou simpelweg ‘Echt?’ zijn geweest. Vervolgens maakte de bedenker en regisseur van de serie naar verluidt duidelijk dat Meghan niet in The Gentlemen zal verschijnen: ‘Geen sprake van.’