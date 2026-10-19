Zien! Prinses Amalia bevorderd tot sergeant bij Koninklijke Marine

Tekst: Ruth Smeets

Prinses Amalia (22) heeft er een nieuwe rang bij. De Prinses van Oranje is zaterdag bevorderd tot sergeant bij de Koninklijke Marine.

Dat gebeurde tijdens de opleiding van prinses Amalia aan boord van de Statsraad Lehmkuhl, die op dat moment in de haven van Den Helder lag.

Bevordering op zee

Prinses Amalia bracht afgelopen week door op de Statsraad Lehmkuhl, samen met eerstejaars adelborsten. De Noorse driemaster stamt uit 1914 en wordt door de marine gebruikt voor verschillende opleidingen. Tijdens haar bevordering kreeg de prinses volgens de traditie een emmer zeewater over zich heen.

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Werkervaring bij Defensie

Sinds 2025 is prinses Amalia aangesloten bij het Defensity College. Studenten krijgen via dit programma de mogelijkheid om hun studie te combineren met een militaire bijbaan. Daarbij volgen ze opleidingen binnen Defensie en doen ze ervaring op bij verschillende onderdelen van de krijgsmacht. De prinses begon binnen de Bestuursstaf van Defensie en bij de Koninklijke Luchtmacht. Inmiddels is ze actief bij de Koninklijke Marine, waar ze haar militaire ervaring verder uitbreidt.

Koninklijke familie en Defensie

Met haar keuze voor een militaire opleiding volgt prinses Amalia een bekende familietraditie. Koning Willem-Alexander vervulde tijdens zijn leven eveneens zijn dienstplicht bij de Koninklijke Marine. Later diende hij ook bij de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht, waar hij onder meer zijn groot militair vliegbrevet behaalde.

De band tussen het Koninklijk Huis en de krijgsmacht gaat al eeuwen terug. Willem van Oranje was legeraanvoerder en ook verschillende latere koningen hadden een militaire functie. Sinds 1983 ligt het oppergezag over de Nederlandse krijgsmacht bij de regering.