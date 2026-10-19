Cindy Crawford reageert voor het eerst op overlijden zoon: ‘We zijn diepbedroefd’

Tekst: Ruth Smeets

Cindy Crawford en haar familie hebben een maand na het overlijden van Presley Gerber voor het eerst publiekelijk gereageerd. De zoon van het model overleed op 27-jarige leeftijd. Samen met haar partner Rande Gerber en dochter Kaia Gerber deelt Crawford op Instagram een emotionele boodschap.

Bij een zwart-witfoto van Presley schrijft het gezin dat het verlies zwaar valt. ‘We zijn diepbedroefd dat we onze geliefde zoon en broer moeten missen’, laten ze weten. Tegelijkertijd benadrukken ze hoe dankbaar ze zijn dat hij 27 jaar onderdeel van hun leven was. ‘Hij is een lieve, mooie ziel die liefhad en geliefd werd, nu en voor altijd.’

Familie herinnert Presley met liefde

Cindy, Rande en Kaia spreken vol liefde over Presley en zijn manier van leven. ‘We zijn zo trots op hoe hij in het leven stond, met vriendelijkheid en kwetsbaarheid.’ Ook laten ze weten geraakt te zijn door de steun die ze vanuit hun omgeving en van onbekenden ontvangen. ‘We zijn dankbaar voor alle liefde en steun van zo veel mensen die onze familie kennen en liefhebben, en zelfs van vreemden die ons verdriet voelen.’ Aan het einde van hun verklaring richt de familie zich rechtstreeks tot Presley. ‘Tot we elkaar weer zien, lieve jongen. We houden voor altijd van je, mama, papa en Kaia.’

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Kaia Gerber deelt persoonlijk bericht

Ook Kaia staat uitgebreid stil bij het verlies van haar broer. Ze plaatst meerdere oude beelden van de twee op Instagram en vertelt hoe moeilijk het is om haar leven zonder hem voort te zetten. ‘Ik ben geboren terwijl ik van je hield. Ik zal sterven terwijl ik van je houd.’ Ze beschrijft Presley als haar beste vriend en iemand die haar altijd beschermde. ‘Ik leer hoe ik van je moet houden terwijl ik je niet kan zien. Hoe ik je iets moet vertellen zonder mijn telefoon te pakken om je te bellen.’

Presley werkte, net als zijn moeder en zusje, als model. De officiële doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Volgens TMZ zou het vermoedelijk om een overdosis gaan. Presley vertelde in 2023 dat hij kampte met mentale problemen en drugsgebruik.