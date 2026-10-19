Kylie Jenner maakt Victoria’s Secret-debuut met peperdure beha van 44,5 miljoen euro

Tekst: Ruth Smeets

Kylie Jenner (29) heeft tijdens de Victoria’s Secret Fashion Show alle ogen op zich gericht. De realityster en ondernemer maakte haar debuut op de beroemde catwalk en deed dat bepaald niet onopvallend.

Voor haar eerste optreden kreeg ze meteen een wel heel bijzondere creatie aangemeten: de Fantasy Bra, met een geschatte waarde van maar liefst 50 miljoen dollar, omgerekend zo’n 44,5 miljoen euro.

Een schitterend spektakel

De peperdure Fantasy-beha maakte in 2018 een comeback in de beroemde lingerieshow. Die speciale bh is elk jaar een beetje anders en is compleet voorzien van diamanten. Hoewel de bh doorgaans wordt gedragen door een van de vaste gezichten van het merk, ook wel Victoria’s Secret Angels genoemd, mocht Kylie Jenner hem dit jaar dragen. Het sieraad is voorzien van maar liefst 4410 natuurlijke diamanten, met een indrukwekkende gele diamant van 75,74 karaat als blikvanger. De gele diamant in het midden van de creatie zou alleen al een waarde van 22 miljoen dollar vertegenwoordigen. De realityster droeg de bijzondere beha met een doorschijnend minirokje, hoge hakken en de kenmerkende witte vleugels van Victoria’s Secret.

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Duizend uur werk

Aan het pronkstuk werd bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Vijftien vakmensen waren ruim duizend uur bezig met de creatie, die volledig bestaat uit goud en diamanten. Met een gewicht van bijna twee kilo is de Fantasy Bra bepaald geen lichtgewicht. Daarom werd het sieraad speciaal op Kylies maten aangepast, zodat ze er zo comfortabel mogelijk mee over de catwalk kon lopen.

Bewuste keuze

Dat juist Kylie de exclusieve beha mocht showen, is volgens creatief directeur Adam Selman geen toeval. Hij noemt haar een ‘culturele kracht’ die zowel binnen de modewereld als daarbuiten veel invloed heeft. Met haar 380 miljoen volgers op Instagram heeft Kylie dan ook een gigantisch bereik.

Trots vanaf de eerste rij

Ook in de zaal werd het grote moment van dichtbij gevolgd. Haar moeder Kris Jenner en vriend Timothée Chalamet zaten op de eerste rij en zagen hoe Kylie zelfverzekerd over de catwalk liep. Voor de realityster is haar optreden bovendien een mooie nieuwe stap in het modellenwerk. Ze liep eerder shows voor onder meer Sherri Hill en The Heart Truth’s Red Dress Collection en sloot in 2024 de Coperni-show in Disneyland Parijs af.

Van Halloween naar de catwalk

De band tussen Kylie en Victoria’s Secret gaat overigens al wat langer terug. In 2015 verkleedden zij en haar zussen zich tijdens Halloween als modellen van het lingeriemerk. Dit keer was er geen verkleedpartij nodig: Kylie stond daadwerkelijk op de beroemde catwalk en droeg daarbij een van de meest kostbare Fantasy Bra’s ooit.